Un bărbat din Capitală, sub control judiciar, după ce a instigat la ură și violență împotriva premierului 

Un bărbat este cercetat sub control judiciar de procurorii din București, după ce a publicat pe pagina sa de Facebook șapte mesaje care incitau la violență și ură împotriva premierului Ilie Bolojan și a unor membri ai partidelor politice, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 au anunțat, joi, că un bărbat este cercetat penal pentru incitare la violență, ură sau discriminare, în formă continuată.

„La data de 19.01.2026 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, față de inculpatul L.N., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare în formă continuată, prevăzută și pedepsită de art. 369 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale)”, au anunțat procurorii.

Potrivit sursei menționate anterior, în perioada 22 noiembrie - 4 decembrie 2025, inculpatul a publicat pe Facebook șapte mesaje prin care a incitat la violență, ură sau discriminare față de premierul României și de membri ai unor partide politice.

„În sarcina inculpatului s-a reţinut faptul că în perioada 22.11.2025-04.12.2025, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a publicat pe pagina personală de Facebook un număr de 7 mesaje, prin care a incitat urmăritorii paginii sale la violenţă, ură sau discriminare cu privire la premierul României şi a altor membri din diferite partide politice, pe motiv că aceştia ar face parte dintr-o anumită categorie de persoane, definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, apartenenţă politică, religie sau orientare sexuală”, au anunțat procurorii.

Bărbatul este cercetat sub control judiciar, măsură dispusă pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, în colaborare cu Poliția Sectorului 4 - Serviciul Investigații Criminale.