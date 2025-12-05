Actualitate

Fost SRI-ist, de râsul internetului. Ce gesturi ar trăda anxietatea, potrivit lui

Fost SRI-ist, de râsul internetului. Ce gesturi ar trăda anxietatea, potrivit luiSRI. Sursa foto: Arhiva EVZ
Paul Herian, fost ofițer instructor în SRI, la capitolul comunicare verbală și non-verbală și dezvoltarea personalității a fost contestat de internauți. Acesta a apărut la un podcast, unde explicațiile lui păreau rupte din filme și nu din cărți, după cum susțin comentatorii.

Fost SRI-ist, de râsul internetului

Paul Herian a explicat la un podcast care sunt gesturile care trădează anxietatea. ”Mâna la nas, mâna la gură, mâna în zona gâtului. Orice mângiere a mâinilor, cu ele încrucișate de exemplu, înseamnă tot anxietate pentru că va apărea în momentul în care apare stimulul.

Stimulul este întrebarea: dacă sunt anxios. În cazul meu, eu mi-aș da cu mâna pe cap. Și scăderea tonalității vocii e la fel un indicator”, a spus acesta.

Afirmații controversate

Doar că explicațiile lui au stârnit rumoare în spațiul public, mai exact pe tiktok. Internauții nu s-au ferit să comenteze că acesta pare să se fi inspirat din filme.

Alții au fost și mai brutali. ”SRI ar trebui să iasă cu un mesaj de scuze pentru că a sărit domnul gardul și se manifestă haotic în libertate”, a scris cineva la clipul în cauză.

Internauții îl contestă

O altă persoană a explicat că dacă suferă de mai multe boli, poate fi catalogat drept anxios. ”Păi și eu am anxietate, adhd, depresie și bdlp. Dacă mă ia din greșeală, crezând că am făcut o ilegalitate și încep să mă port anxios, pentru că sufăr de asta, înseamnă că mint? Eu mă comport anxios și dacă îs acasă și mă sună cineva”, a conchis comentatorul.

”Sunt sigur că există specialiști serioși care se dedică și care cunosc cu adevărat. Nu aș generaliza - din câte am văzut prin comentarii domnul nu ar mai fi acolo. Dar sper din suflet că se lucrează cu literatura de specialitate serioasă”, a mai spus o altă persoană.

