Ofițerul de presă al Guvernului, cercetat disciplinar după ce i-a bruscat pe jurnaliști

Palatul Victoria. Sursa foto: gov.ro
Guvernul a anunțat, joi seară, că la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost inițiată procedura de cercetare disciplinară prealabilă, prevăzută de Codul Muncii, împotriva ofițerului de presă implicat în incidentul de la Parlament. „Din această comisie fac parte specialişti în domeniile juridic, comunicare şi relaţii cu presa din cadrul instituţiei”, a anunțat Executivul, într-un comunicat de presă.

Guvernul: A fost formată o comisie care se va ocupa de cercetarea disciplinară prealabilă

„La nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost iniţiată procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă, potrivit Codului Muncii, împotriva angajatului instituţiei, cu atribuţii de ofiţer de presă, implicat în incidentul petrecut miercuri, 26 noiembrie, la Palatul Parlamentului”, se arată în comunicat.

Guvernul arată că, la dispoziția șefului Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a fost formată o comisie care se va ocupa de cercetarea disciplinară prealabilă, sub coordonarea unui demnitar cu experiență în legislația muncii.

„Din această comisie fac parte specialişti în domeniile juridic, comunicare şi relaţii cu presa din cadrul instituţiei”, a anunțat Executivul, în comunicat.

Jurnaliștii, bruscaţi la Palatul Victoria

Jurnaliștii aflați în Parlament au fost bruscaţi, miercuri, de un ofițer de presă de la Palatul Victoria, în momentul în care au încercat să îi adreseze întrebări premierului Ilie Bolojan, iar Guvernul a anunțat, ca răspuns la solicitările presei, că va verifica disciplinar comportamentul acestuia.

În plus, Guvernul a transmis reprezentanților presei că situația nu se va repeta și a precizat, în legătură cu faptul că premierul nu a răspuns la întrebări, că acesta oferă declarații doar în contexte organizate.

Ioana Dogioiu: Ofițerul de presă nu a primit nicio instrucțiune în acest sens

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a afirmat joi, despre incident, că ofițerul de presă nu a primit nicio instrucțiune să atingă sau să împingă jurnaliștii.

„Cum se ajunge, în general, la excese de zel. Omenii consideră că e necesar să facă ceva într-un anumit moment. Dacă înţeleg eu corect substratul întrebării dumneavoastră, vreau să spun public, asumat şi cu toată hotărârea, pentru că am văzut că pe la televiziuni, aseară, au fost tot felul de speculaţii, nu a primit niciun fel de indicaţie să intre în contact fizic cu jurnaliştii, să îi împingă, să îi împiedice”, a spus aceasta.

