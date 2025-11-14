Trei membri ai rețelei rezerviștilor SRI și SIE, arestați

Judecătorii admit contestația DNA în dosarul rezerviștilor SRI–SIE. Laura Mirela Iusein, Rareș Mihail Cristea și Mihail Aniței au fost arestați pentru 30 de zile. Cazul îl implică pe afaceristul vasluian Fănel Bogos, acuzat că a oferit 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan.

Dosarul rezerviștilor SRI și SIE, o anchetă complexă privind o presupusă rețea de influență cu ramificații în mediul politic, economic și administrativ, a produs noile măsuri preventive anunțate vineri de instanță.

Magistrații au admis contestația DNA și au dispus arestarea pentru 30 de zile a trei inculpați: Laura Mirela Iusein, Rareș Mihail Cristea și Mihail Aniței. Decizia este definitivă și a fost publicată în data de 14 noiembrie.

Măsura vine într-o etapă în care procurorii extind verificările privind activitatea unei rețele formate din foști ofițeri, rezerviști și persoane cu influență politică. Ancheta are legătură directă cu afaceristul Fănel Bogos, un om de afaceri din Vaslui, reținut anterior într-un alt dosar care implică acuzații grave.

În centrul dosarului se află Fănel Bogos, acuzat de cumpărare de influență, trafic de influență, dare de mită și șantaj. Procurorii susțin că acesta ar fi oferit suma de 1,5 milioane de euro pentru a ajunge la premierul Ilie Bolojan. Întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria, premierul confirmând ulterior discuția și precizând că Bogos „i-a prezentat doar problemele cu care se confruntă”, fără a solicita vreo intervenție.

DNA analizează modul în care afaceristul ar fi încercat să folosească o rețea de intermediari, incluzând foști ofițeri ai serviciilor de informații, pentru a-și atinge obiectivele. Dosarul scoate la lumină un mecanism de influență care, potrivit procurorilor, ajunsese până în zona decizională a Guvernului României.

Acuzațiile din dosar vizează, în principal, modul în care Fănel Bogos ar fi încercat să influențeze schimbarea conducerii DSVSA Vaslui. Potrivit anchetatorilor, acesta dorea îndepărtarea lui Mihai Ponea, șeful instituției, invocând interese directe pentru firma sa, Vanbet SRL. Procurorii DNA arată în documentele depuse la instanță că Bogos ar fi vrut ca premierul să dispună schimbarea lui Ponea și să „șteargă” sancțiunile aplicate companiei sale.

Pentru a ajunge la decidenți, anchetatorii susțin că afaceristul s-ar fi folosit de Mihai Barbu, fost trezorier PNL și lider al organizației de la Vaslui. Barbu se află în prezent sub control judiciar într-un alt dosar care vizează același circuit de influență.

În acest context politic și administrativ, Bogos ar fi apelat la o rețea formată din rezerviști ai serviciilor secrete, foști ofițeri SRI, SIE și foști magistrați militari. Rolul lor, potrivit DNA, era de a exercita presiune, de a amenința și de a facilita intervenții informale care să determine schimbarea conducerii DSVSA.

Procurorii notează că în activitatea acestei rețele ar fi fost folosite diferite metode, de la șantaj și amenințări până la oferirea de mită. Scopul ar fi fost protejarea intereselor unei companii care se confrunta cu sancțiuni și controale pentru nereguli ce ar fi putut pune în pericol sănătatea publică.

Judecătorii au respins definitiv propunerea de plasare sub control judiciar și au admis solicitarea procurorilor privind arestarea preventivă a celor trei persoane implicate în rețea.

Laura Mirela Iusein, fără antecedente penale, este cercetată pentru șantaj și trafic de influență. Procurorii consideră că aceasta ar fi avut un rol activ în mecanismul de presiune exercitat asupra unor funcționari, contribuind la strategia prin care Bogos urmărea schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

Rareș Mihail Cristea, de asemenea fără antecedente, este investigat pentru trafic de influență. Numele său apare în documentele DNA ca parte a grupului de intermediari.

Mihail Aniței, ultimul inculpat din decizia de vineri, este cercetat pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj. Procurorii îl plasează între cei care ar fi avut un rol în facilitarea unor legături între oameni din rețea și instituții publice.

Toți trei vor rămâne în arest pentru 30 de zile, conform hotărârii definitive.

Dosarul rezerviștilor include și nume din zona politică, precum Mihai Barbu, fost trezorier al PNL și lider al organizației din Vaslui. Ancheta DNA se extinde asupra unor posibile legături între mediul de afaceri, structuri de informații și persoane cu funcții politice sau administrative.

Investigația are o miză importantă, întrucât procurorii fac referire explicită la faptul că, în unele situații, Bogos ar fi urmărit obținerea de protecție instituțională pentru nereguli care ar fi afectat sănătatea publică. Acesta este unul dintre elementele pe care DNA le consideră esențiale pentru măsurile preventive dispuse.

Deși numele său apare în dosar prin întâlnirea confirmată cu Fănel Bogos, premierul Ilie Bolojan a declarat că discuția a avut un caracter general, în care afaceristul i-ar fi prezentat „problemele cu care se confruntă”, fără să fi formulat cereri sau presiuni. Premierul a precizat că nu a intermediat sau influențat niciun fel de decizie în legătură cu instituțiile din Vaslui.

Ancheta DNA nu îl vizează pe Bolojan și nu există, în documentele publice, vreo acuzație directă îndreptată împotriva acestuia. Procurorii verifică exclusiv acțiunile rețelei care ar fi încercat să ajungă la premier pentru a promova interesele afaceristului.