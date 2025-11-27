Fost președinte, condamnat la 14 ani de pușcărie pentru corupție. Mită de 676.000 de dolari

Un tribunal din Peru a decis miercuri condamnarea fostului președinte Martin Vizcarra la 14 ani de închisoare, după ce acesta a fost găsit vinovat de acceptarea unor mită cu ani înainte de a ajunge în funcția supremă. Verdictul îl adaugă pe Vizcarra pe lista foștilor lideri peruvieni prăbușiți politic din cauza acuzațiilor de corupție, notează Reuters.

Fost șef al statului între 2018 și 2020, Martin Vizcarra – ales inițial pe baza promisiunilor anticorupție – a fost găsit vinovat că a primit mită în valoare de 676.000 de dolari de la companii din domeniul construcțiilor, în schimbul atribuirii unor contracte publice. Faptele ar fi avut loc în perioada în care acesta era guvernator al regiunii Moquegua, între 2011 și 2014.

În timpul procesului, început în octombrie anul trecut, Vizcarra a respins acuzațiile și a afirmat că este ținta unor acțiuni motivate politic. El a ajuns în fruntea statului în 2018, după demisia predecesorului său, însă a fost înlăturat de Congres doi ani mai târziu, pe fondul unor investigații privind corupția.

„Asta nu este justiţie, este răzbunare”, a declarat Vizcarra într-o postare pe X după pronunţarea sentinţei. „Dar nu mă vor înfrânge”, a promis fostul preşedinte.

Avocații lui Martin Vizcarra au anunțat că au depus apel împotriva sentinței, care include și interdicția ca fostul președinte să ocupe funcții publice pentru o perioadă de nouă ani.

Între timp, fratele său mai mare, Mario Vizcarra, și-a exprimat intenția de a intra în cursa pentru alegerile prezidențiale din aprilie 2026, din partea partidului „Peru Primero” – formațiune în care Martin Vizcarra a activat ca principal consilier.

„Răspunsul se află în cabina de vot. Fratele meu, Mario Vizcarra, va continua această luptă”, a declarat fostul lider.

La scrutinul din 2021, Martin Vizcarra, politician cu orientare de centru-stânga, a obținut cel mai mare număr de voturi dintre toți candidații. Totuși, ulterior, Congresul i-a interzis exercitarea oricărei funcții publice pentru zece ani, ca urmare a deciziei sale de a dizolva legislativul în 2019.

Actuala condamnare reprezintă încă un succes important pentru procurorii care instrumentează celebrul dosar „Lava Jato”, uriașa schemă de corupție ce implică grupul brazilian Odebrecht – redenumit Novonor – și care a afectat o serie de lideri politici din întreaga Americă Latină.

Apărătorul lui Vizcarra, Erwin Siccha, a afirmat că martorii acuzației sunt foști directori ai unor companii pe care Vizcarra le-ar fi denunțat anterior pentru acte de corupție.

Criza politică din Peru s-a accentuat în ultimii ani, țara schimbând nu mai puțin de șase președinți din 2018 până în prezent, pe fondul procedurilor de destituire și al demisiilor provocate de scandaluri de corupție.

Se așteaptă că Vizcarra va fi transferat în aceeași unitate penitenciară din Lima unde sunt încarcerați și alți trei foști șefi de stat. Alejandro Toledo și Ollanta Humala ispășesc pedepse pentru fapte de corupție, iar Pedro Castillo se află în detenție în urma unor acuzații de rebeliune.