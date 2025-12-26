Najib Razak, fost premier malaezian, condamnat la 15 ani în dosarul 1MDB

Fostul premier malaezian Najib Razak, deja încarcerat, a fost găsit vinovat, vineri, de abuz de putere și spălare de bani și a primit o condamnare de 15 ani de închisoare, în dosarul de corupție al fondului suveran malaezian 1MDB, potrivit AFP.

Fiul unuia dintre părinții fondatori ai Malaeziei, fostul lider în vârstă de 72 de ani, pregătit încă din copilărie pentru a ajunge la putere, a fost găsit vinovat de patru capete de acuzare de abuz de putere, legate de mite în valoare de aproximativ 2,28 miliarde de ringgit (471 milioane de euro) provenite de la fondul suveran malaezian 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

De asemenea, instanța l-a condamnat pentru 21 de capete de acuzare de spălare de bani. Najib Razak a primit vineri și o amendă de 11,4 miliarde de ringgit (2,8 miliarde de dolari), pentru implicarea sa în deturnarea unor sume de ordinul miliardelor de dolari din fondul 1MDB, între timp dizolvat.

Aflat la conducerea țării între 2009 și 2018, el execută deja o pedeapsă de șase ani de închisoare, după ce a fost condamnat într-un alt dosar legat de același scandal. La finalul unei audieri de opt ore desfășurate vineri la Putrajaya, judecătorul Collin Lawrence Sequerah a anunțat că a doua pedeapsă va fi executată doar după încheierea celei precedente.

Deturnarea a sute de milioane de dolari din fondul 1MDB, creat pentru susținerea dezvoltării economice a Malaeziei, bani folosiți pentru cheltuieli private precum reședințe de lux, un iaht de mari dimensiuni sau tablouri semnate de Monet și Van Gogh, a dus la deschiderea unor anchete în Statele Unite, Elveția și Singapore.

Președintele Curții, Collin Lawrence Sequerah, a respins mai multe susțineri ale apărării, inclusiv argumentul potrivit căruia sumele intrate în conturile fostului premier ar fi provenit din donații din Orientul Mijlociu sau că acesta ar fi fost indus în eroare de un asociat apropiat, omul de afaceri Low Taek Jho, cunoscut ca Jho Low.

Fostul premier și-a cerut scuze pentru scandalul 1MDB izbucnit în timpul mandatului său, însă susține în continuare că nu știa despre transferurile ilegale de bani din fondul creat în 2009, la scurt timp după preluarea puterii.

Potrivit parchetului, Najib Razak s-a folosit de funcțiile de prim-ministru, ministru al finanțelor și președinte al consiliului consultativ al fondului pentru a direcționa, în urmă cu peste zece ani, sume importante din societate către propriile conturi.

Avocatul lui Najib, Muhammad Shafee Abdullah, a anunțat că va contesta verdictul, susținând că judecătorul Sequerah a „comis o greșeală”.