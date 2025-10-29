International

Fost instructor militar european, arestat în Ucraina pentru spionaj în favoarea Rusiei

Fost instructor militar arestat în Ucraina. Sursa foto: X/ServiceSsu
Un fost instructor militar, originar dintr-o țară europeană nespecificată, a fost arestat miercuri în Ucraina. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) îl acuză de spionaj în favoarea Rusiei, potrivit agenției AFP.

Străinul, acuzat de spionaj în favoarea Rusiei

SBU a transmis, într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare, că, potrivit datelor din dosar, străinul ar fi furnizat Rusiei informații oficiale despre Forțele de Apărare ale Ucrainei și se pregătea să comită acte de terorism.

Potrivit sursei menționate anterior, bărbatul a sosit inițial în Ucraina la începutul anului 2024 pentru a instrui luptători mobilizați. Cu toate acestea, el a încetat această activitate și a început să caute „bani pe care îi poate face ușor”, oferindu-și serviciile în grupuri online pro-Kremlin, ceea ce l-a condus la contactul cu FSB.

Ulterior, FSB i-a atribuit acestuia mai multe misiuni de spionaj. El a transmis informații despre centrele de instruire ucrainene și locațiile instructorilor străini. De asemenea, a primit instrucțiuni privind modul de construire a unui dispozitiv exploziv improvizat și coordonatele unei ascunzători în care se aflau un pistol și două încărcătoare, potrivit united24media.com.

Bărbatul se află în arest

Serviciul de Contrainformații al SBU a identificat și documentat activitățile suspectului înainte de a-l reține în capitală. Acesta a fost informat că este cercetat conform articolului 114-2, partea a treia, din Codul penal al Ucrainei, care prevede sancțiuni pentru divulgarea neautorizată de informații privind desfășurarea formațiunilor militare ucrainene în timp de război.

Străinul rămâne în arest și riscă o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare și confiscarea bunurilor. Ancheta este în curs pentru a stabili toate detaliile infracțiunii.

Cazul anterior

Anterior, SBU a reținut o femeie în vârstă de 54 de ani în regiunea Donețk pentru că a acționat ca informator al Rusiei.

Femeia, care locuia în orașul Druzhkivka, situat pe linia frontului, fusese recrutată de serviciile secrete ruse pentru a colecta date despre trupele ucrainene.

