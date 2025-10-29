Dronă doborâtă de forțele NATO deasupra unei baze militare din Estonia, la 45 de kilometri de granița cu Rusia

O dronă a fost doborâtă de forțele NATO deasupra unei baze militare din Estonia, aflată la 45 de kilometri de granița cu Rusia. Incidentul a fost confirmat de Forțele de apărare estone, fără a preciza originea aparatului.

O dronă neidentificată a fost doborâtă de forțele NATO deasupra unei baze militare din Estonia, potrivit unei declarații transmise agenției EFE de către purtătoarea de cuvânt a Forțelor de apărare estone, locotenentul Liis Vaksmann.

Incidentul a avut loc pe 17 octombrie, în jurul orei locale 16:30, în apropierea bazei militare Reedo, utilizată de Brigada a 2-a de Infanterie a Estoniei și de contingente aliate NATO, inclusiv americane.

Informația a devenit publică abia acum, după finalizarea unei părți din procedurile interne de verificare.

Forţele de apărare din Estonia, împreună cu poliţia și serviciul de graniţă, au desfășurat o operațiune de căutare pentru a localiza aparatul doborât.

Potrivit locotenentului Vaksmann, drona nu a fost încă găsită în zona în care se crede că a căzut.

Reprezentanții armatei estone au refuzat să ofere detalii privind tipul aparatului sau posibila sa proveniență, subliniind că ancheta este în desfășurare.

Surse militare citate de EFE au precizat că nu există indicii directe că aparatul ar fi aparținut Federației Ruse, însă incidentul a fost raportat imediat structurilor de comandă ale NATO.

Baza militară Reedo se află în sud-estul Estoniei, în apropierea oraşului Viru, la circa 45 de kilometri de graniţa cu Rusia.

Aceasta este una dintre cele mai importante locații NATO din regiune, fiind folosită pentru antrenamente, exerciții militare comune și operațiuni de reacție rapidă.

Forțele aliate — inclusiv trupe americane, britanice și franceze — sunt dislocate în zonă în cadrul Enhanced Forward Presence (EFP), programul de întărire a flancului estic al Alianței Nord-Atlantice.

Reedo face parte din infrastructura militară extinsă în ultimii ani de Forțele de Apărare Estone (EDF) pentru a asigura interoperabilitatea cu unitățile NATO și răspunsul rapid la incidente în apropierea frontierei ruse.