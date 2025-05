Sport Florentin Petre, recunoscător lui Cornel Dinu. M-a plimbat prin toate spitalele când am avut hepatita C.







Florentin Petre a explicat cât a fost de complicat să se vindece de hepatita C, o boală de care a suferit în anii 2000. Cornel Dinu a fost cel care i-a stat alături.

Florentin Petre, ajutat de antrenor

Fostul fotbalist a explicat cât de grijuliu a fost Cornel Dinu, atunci când s-a îmbolnăvit. ”În momentul în care mi s-a descoperit Hepatita C, marele Cornel Dinu, se scula de dimineață, mă lua de la 6 dimineața de acasă și mă plimba prin toate spitalele din București.

El nu ținea la mine doar ca la jucătorul Florentin Petre. Eram unul dintre copiii lui pe care îi iubea necondiționat. Bine și eu îi ofeream tot ce avea nevoie pentru că în momentul în care meciul era complicat, la mine nu exista am obosit, nu pot să alerg astăzi. Îmi luam piciorul frumos, mă durea o gleznă, nu conta”, a povestit acesta.

Gigi Becali l-a făcut bine

Pe de altă parte cel care i-a dat tratamentul a fost nimeni altul decât George Becali. ”Și am ajuns la Gigi Becali. M-a luat în brațe, m-a pupat. Eu nu știam ce vorbise cu Ana (n.r.- Ana Prodan). Ea m-a trimis la el, iar nea Gigi cât e el de mărinimos, numai ce dăduse 20 de tratamente la Balș pentru oamenii mai grav bolnavi. Și eu am început cu nea Gigi, te rog frumos, dă-ne și nouă banii.

Și zice, stai puțin. O strigă pe o doamnă și îi zice dă-mi și mie 3 flacoane de acolo. Eu am crezut că are un program de vitaminizare de acolo. Eu am crezut că își ia el vitaminele. Și îmi zice: Florentine, ia astea de la mine, te faci bine, banii oricum o să vi-i dau, nu sunt o problemă. Pentru mine cel mai important e fii tu sănătos să ai grijă de familia ta, de copii tăi.

Nea Gigi mi-a dat atunci tratamentul care era foarte scump pentru Hepatita C și m-am făcut bine. E un tratament care te ajută în trei săptămâni de zile să-ți revii. La acel moment costa cam 40.000 de euro. Era cel mai scump tratament”, a mai povestit jucătorul.