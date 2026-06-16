Parlamentul European (PE) a aprobat acordul comercial negociat anul trecut cu administrația președintelui american Donald Trump. Decizia vine cu puțin timp înainte de expirarea termenului-limită impus de liderul de la Casa Albă pentru implementarea înțelegerii. Reuniți la Strasbourg, eurodeputații au susținut textul care prevede eliminarea taxelor vamale aplicate de Uniunea Europeană pentru majoritatea produselor industriale și agricole provenite din SUA.

În schimb, Washingtonul menține un nivel maxim de 15% pentru taxele aplicate importurilor europene. Acordul a trecut cu o majoritate confortabilă, obținând 440 de voturi favorabile, 151 împotrivă și 50 de abțineri.

Înțelegerea dintre Bruxelles și Washington a fost convenită în vara anului trecut, în Scoția, unde Donald Trump și reprezentanții Uniunii Europene au stabilit cadrul unui compromis menit să reducă tensiunile comerciale dintre cele două părți. Potrivit acestuia, piața europeană urma să fie deschisă mai larg pentru produsele industriale și agricole americane, în timp ce Statele Unite se angajau să limiteze la 15% taxele percepute pentru majoritatea mărfurilor europene.

Deși acordul politic fusese încheiat de aproape un an, legislația necesară aplicării sale nu fusese adoptată la nivel european. În acest context, Donald Trump a avertizat că ar putea introduce taxe semnificativ mai ridicate dacă Bruxellesul nu își respectă angajamentele până la 4 iulie, data la care americanii își sărbătoresc ziua națională.

Situația s-a complicat după ce, în februarie, Curtea Supremă a Statelor Unite a invalidat tarifele globale impuse anterior de administrația Trump, ceea ce a readus temporar nivelul acestora la 10%. Casa Albă intenționează însă să revină la prevederile acordului de la Turnberry după expirarea actualului regim tranzitoriu, programată pentru 24 iulie.

Mulți eurodeputați au privit inițial cu scepticism acordul negociat de Comisia Europeană, considerând că acesta favorizează prea mult partea americană. Rezervele au fost însă diminuate după introducerea unor garanții suplimentare destinate protejării intereselor europene.

Nemulțumirile față de politica administrației Trump au cântărit, de asemenea, în dezbateri. Parlamentarii europeni au invocat disputele repetate dintre Bruxelles și Washington privind normele digitale și de mediu, taxele aplicate automobilelor și oțelului, precum și amenințările comerciale lansate de președintele american în ultimele luni.

Unul dintre elementele-cheie introduse în urma negocierilor dintre Parlament și statele membre este clauza de expirare automată a acordului la finalul anului 2029, după încheierea actualului mandat prezidențial american. O eventuală prelungire va necesita o nouă aprobare politică.

Totodată, Comisia Europeană va avea posibilitatea de a suspenda acordul dacă Statele Unite nu renunță până la sfârșitul anului la suprataxele de 50% aplicate unor produse care conțin oțel și aluminiu.

„Votul de astăzi este o etapă importantă, deoarece reprezintă o ocazie de a merge mai departe şi de a ne consolida poziţia” faţă de americani, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Stéphane Séjourné, în timpul dezbaterilor desfășurate la Strasbourg.

La rândul său, eurodeputatul german Bernd Lange a susținut că noile garanții oferă Uniunii instrumentele necesare pentru a răspunde eventualelor încălcări ale acordului. Potrivit acestuia, „nu vom ceda niciunui şantaj, iar dacă Statele Unite nu îşi respectă angajamentele, vom fi în măsură să reacţionăm şi o vom face”.

Cel mai mare grup politic din Parlamentul European, Partidul Popular European, a susținut acordul, argumentând că acesta contribuie la menținerea unui parteneriat economic vital pentru ambele economii.

„Este o alegere strategică care va consolida parteneriatul nostru transatlantic, va proteja locurile de muncă şi va întări industriile noastre”, a afirmat eurodeputata croată Zeljana Zovko.

În tabăra susținătorilor, eurodeputata suedeză Karin Karlsbro, din grupul Renew Europe, a salutat adoptarea textului.

„Sunt mândră că am ţinut piept manevrelor coercitive ale lui Trump”. Aceasta a apreciat că votul oferă „o bază de stabilitate, în faţa haosului pe care Trump continuă să-l semene”, a arătat aceasta.

De cealaltă parte, reprezentanții stângii europene au contestat ferm înțelegerea comercială. Eurodeputata Emma Fourreau a criticat compromisul convenit între Bruxelles și Washingto.

„Este o adevărată umilinţă pentru Uniunea Europeană. Încă o dată, ne închinăm în faţa Statelor Unite”, a spus ea.

Și în rândul formațiunilor de dreapta au existat opinii divergente. Dacă grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) a votat în favoarea acordului, reprezentanții Patrioților pentru Europa l-au catalogat drept o „capitulare”.