România se alătură unei inițiative conduse de Statele Unite pentru dezvoltarea și securizarea rețelelor 6G, tehnologia care va înlocui 5G în următorul deceniu, potrivit publicației Politico.

Alianța reunește peste 20 de țări și are ca obiectiv stabilirea standardelor globale înainte ca noua generație de rețele să fie lansată comercial.

Administrația președintelui Donald Trump anunță lansarea unui parteneriat internațional dedicat dezvoltării tehnologiei 6G, din care face parte și România.

Inițiativa este prezentată drept un pas strategic pentru consolidarea cooperării între statele aliate și pentru reducerea dependenței de tehnologiile dezvoltate de China.

Pe lista statelor participante se află România, alături de Statele Unite, Regatul Unit, Germania, Franța, Japonia, Canada, Australia, Italia, Suedia, Finlanda, Coreea de Sud și alte țări partenere.

Potrivit documentului comun, guvernele participante vor coopera pentru dezvoltarea unor rețele 6G care să fie deschise, interoperabile, sigure, reziliente și eficiente din punct de vedere energetic.

De asemenea, alianța urmărește consolidarea lanțurilor de aprovizionare și accelerarea inovării în domeniul comunicațiilor wireless.

Pentru România, participarea la această inițiativă înseamnă implicarea încă din faza de definire a standardelor și direcțiilor tehnologice care vor sta la baza următoarei generații de comunicații mobile.

Noul parteneriat are și o importantă componentă geopolitică. Washingtonul încearcă să creeze un front comun al statelor aliate înainte ca standardele internaționale pentru 6G să fie stabilite.

Autoritățile americane consideră că experiența dezvoltării rețelelor 5G a demonstrat importanța securității infrastructurii de telecomunicații. În ultimii ani, Statele Unite au avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor asociate utilizării echipamentelor produse de companiile chineze Huawei și ZTE și au încurajat statele partenere să caute alternative.

Potrivit Arielle Roth, șefa Administrației Naționale pentru Telecomunicații și Informații (NTIA), tehnologia 6G va fi „fundamental diferită de 5G”, iar succesul acesteia depinde de colaborarea timpurie între statele care împărtășesc aceleași principii privind securitatea și inovarea.

Deși rețelele 6G nu sunt așteptate să ajungă la utilizatorii obișnuiți înainte de începutul anilor 2030, marile puteri au început deja competiția pentru stabilirea regulilor după care acestea vor funcționa.

Alianța lansată de Statele Unite urmărește coordonarea politicilor naționale, schimbul de expertiză tehnică și dezvoltarea unor standarde comune înainte de Conferința Mondială pentru Radiocomunicații, programată anul viitor la Shanghai.

Deciziile luate în cadrul acestui proces vor influența modul în care vor funcționa viitoarele rețele wireless la nivel mondial.

Documentul comun prevede o serie de obiective pentru următoarele 12 luni, inclusiv schimburi de informații între guverne, colaborarea cu mediul academic și industria telecom și organizarea unei reuniuni internaționale pentru evaluarea progreselor.

Participarea României la acest parteneriat îi oferă acces la procesul de coordonare internațională privind dezvoltarea tehnologiei 6G și posibilitatea de a contribui la definirea standardelor viitoare alături de celelalte state membre.

În condițiile în care tehnologia 6G va reprezenta baza viitoarelor comunicații mobile, a aplicațiilor bazate pe inteligență artificială și a infrastructurilor digitale critice, implicarea încă din această etapă este considerată importantă pentru competitivitatea și securitatea digitală a statelor participante.