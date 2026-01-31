Finala de dublu feminin de la Australian Open, câștigată de Elise Mertens și Zhang Shuai

Elise Mertens a revenit pe primul loc în clasamentul de dublu feminin, după ce a câștigat titlul Australian Open, sâmbătă, alături de Zhang Shuai, sportivă din China. În proba masculină de dublu, titlul a fost obținut de americanul Christian Harrison și britanicul Neal Skupski, potrivit AP.

Reunite după o pauză de patru ani, Mertens și Zhang au început dificil finala, fiind conduse cu 3-0 și 4-1 în primul set. Cele două au reușit însă să revină și să se impună în fața Annei Danilina, din Kazahstan, și a sârboaicei Aleksandra Krunic, scor 7-6 (4), 6-4.

Elise Mertens are acum șase titluri de Grand Slam la dublu, dintre care trei obținute în Australia, în timp ce Zhang a ajuns la trei astfel de trofee.

Zhang Shuai a câștigat celelalte titluri de dublu feminin alături de Samantha Stosur, retrasă între timp, la Australian Open 2019 și US Open 2021. De cealaltă parte, Mertens a cucerit câte un titlu de Grand Slam la dublu în fiecare dintre ultimii trei ani și va reveni luni pe primul loc în clasamentul PIF WTA.

Finala de dublu masculin a avut un deznodământ identic. Christian Harrison și Neal Skupski au câștigat titlul după o victorie cu 7-6 (4), 6-4 în fața perechii australiene Jason Kubler - Marc Polmans.

Harrison și Skupski au concurat anul trecut în finala ATP cu parteneri diferiți. Cei doi au format o echipă pentru prima dată la turneul de la Adelaide, la începutul acestei luni, unde au ajuns până în semifinale.

Finala de dublu mixt s-a disputat vineri și a fost câștigată de australienii Olivia Gadecki și John Peers. Aceștia au devenit prima echipă care reușește să câștige titluri consecutive din 1989.

Gadecki și Peers au învins perechea franceză formată din Kristina Mladenovic și Manuel Guinard cu scorul de 4-6, 6-3, 10-8.