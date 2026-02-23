Filmul care domină box office-ul nord-american. A avut încasări record

Filmul de animație „GOAT”, care urmărește povestea unui animal cu vise mari în sport, a reușit să se claseze pe primul loc în box office-ul nord-american, potrivit raportului publicat de Variety. Lansarea sa a adus încasări de 17 milioane de dolari în cele 3.863 de cinematografe care îl difuzează, cu o scădere moderată de 36% față de weekendul precedent.

Pe locul doi s-a clasat „Wuthering Heights”, adaptarea regizoarei Emerald Fennell a celebrului roman gotic, care a generat 14,2 milioane de dolari în 3.682 de săli, în scădere cu 57% față de debutul său.

Deși nu a ocupat prima poziție, filmul a înregistrat succes mai mare pe plan internațional, cu 91,7 milioane de dolari, ridicând cifra globală la 151,7 milioane de dolari. Bugetul producției a fost de 80 de milioane de dolari, fără a include costurile promovării globale.

Succesul „GOAT” evidențiază atractivitatea continuă a filmelor de familie și animație pentru operatorii de cinematografe, într-un moment în care box office-ul nord-american încă nu și-a revenit complet după pandemia de COVID-19.

Până acum, producția Sony Pictures Animation a acumulat 58,3 milioane de dolari pe plan intern și 102 milioane la nivel mondial. Studioul speră ca filmul să urmeze traiectoria unor animații recente precum „Elemental”, „The Wild Robot” și „Migration”, care au rămas populare săptămâni bune în cinematografe.

În continuarea topului, „I Can Only Imagine 2” a debutat pe locul trei, cu încasări de 8 milioane de dolari în 3.105 locații, mult sub performanța filmului original din 2018. Top cinci mai include „Crime 101” (5,8 milioane de dolari) și „Send Help” (4,5 milioane de dolari).

Thrillerul „How to Make a Killing”, regizat de John Patton Ford și cu Glenn Powell în rol principal, a debutat pe locul șase, cu 3,5 milioane de dolari, rulează însă doar pe 1.600 de ecrane.

Filmul spune povestea unui bărbat renegat de familia sa extrem de bogată, care încearcă să-și recupereze o moștenire de 28 de miliarde de dolari. Criticii nu au fost impresionați, iar pelicula are un scor de 47% pe Rotten Tomatoes.