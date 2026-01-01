Figuri marcante care au murit in 2025. Papa Francisc și Ion Iliescu, printre nume importante

Papa Francisc și fostul președinte român Ion Iliescu figurează pe lista personalităților care au murit în 2025, realizată de Reuters, alături de Dick Cheney, Charlie Kirk și Giorgio Armani.

Papa Francisc, în vârstă de 88 de ani, a fost primul pontif latino-american și s-a remarcat prin reducerea fastului papalității și printr-o atitudine mai deschisă față de homosexualitate. Pontiful a numit mai multe femei în funcții de conducere decât oricare dintre predecesorii săi.

Aproape de sfârșitul vieții sale, Papa Francisc a avertizat asupra rigidității din Biserică, spunând că aceasta reprezintă un păcat ce afectează clerul. Potrivit Vaticanului, peste 250.000 de persoane au participat la înmormântarea sa în aprilie.

Karim Al Husseini, al patrulea Aga Khan, a murit în februarie, la vârsta de 88 de ani. Lider spiritual ereditar al 15 milioane de musulmani ismailiți. Karim Al Husseini a fost și un cunoscut proprietar de cai de curse.

Giorgio Armani, designerul italian în vârstă de 91 de ani, a murit în septembrie. Principiul său de simplitate a stat la baza succesului costumelor sale minimaliste și a transformat marca omonimă într-un conglomerat de miliarde de dolari.

Eddie Jordan, antreprenor irlandez în vârstă de 76 de ani, a fost cunoscut pentru echipa sa de Formula 1, care i-a oferit lui Michael Schumacher debutul în 1991. Frederick Smith, fondatorul FedEx, a murit la 80 de ani, după ce a transformat compania într-un operator global de curierat.

Dick Cheney, fost vicepreședinte al Statelor Unite și figură influentă în politica americană, a murit în noiembrie, la vârsta de 84 de ani. El a fost una dintre forțele motrice ale invaziei din Irak din 2003.

Charlie Kirk, activist politic și dezbaterist, a murit la 31 de ani în septembrie. El a fost creditat cu construirea bazei lui Donald Trump în rândul tinerilor alegători, iar asasinarea sa a declanșat o campanie de represiune pro-Trump care a afectat peste 600 de americani. Jean-Marie Le Pen, fost șef al principalului partid de extremă dreapta din Franța, a murit la 96 de ani în ianuarie, după ce fusese exclus din partid de fiica sa, Marine Le Pen.

Muhammadu Buhari, președinte al Nigeriei între 2015 și 2023, a murit la 82 de ani, mandatul său fiind marcat de recesiune, atacuri asupra câmpurilor petroliere și internări repetate în spital. Raila Odinga, lider al opoziției din Kenya, a murit la 80 de ani. La înmormântarea sa din octombrie, o busculadă a provocat două decese și peste 160 de răniți. Sam Nujoma, primul președinte ales democratic al Namibiei și fost lider al gherilelor, a murit la 95 de ani.

Tomiichi Murayama, fost prim-ministru al Japoniei, a murit la 101 ani, cunoscut pentru scuzele adresate în legătură cu acțiunile țării sale în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Jose Mujica, președinte al Uruguayului, s-a stins din viață la 89 de ani, fiind cunoscut pentru stilul său modest de viață și reformele progresiste.

Violeta Barrios de Chamorro, prima femeie președinte a Nicaraguei, a murit la 95 de ani, după ce a militat pentru pace după războiul civil. Ion Iliescu, fost președinte al României, a încetat din viață în august la 95 de ani, conducând tranziția țării de la comunism și apropierea de Uniunea Europeană și NATO.