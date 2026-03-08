Ficat de porc modificat genetic, folosit pentru a menține în viață un pacient până la transplant

Un pacient în vârstă de 56 de ani cu insuficiență hepatică a devenit prima persoană în viață conectată chirurgical la un ficat de porc modificat genetic, într-o procedură realizată în China, potrivit publicației Nature.

Intervenția a fost utilizată ca soluție temporară pentru filtrarea sângelui pacientului până la realizarea unui transplant de ficat uman. Potrivit echipei medicale implicate, pacientul a primit ulterior un ficat uman și se află în proces de recuperare.

Operația a fost efectuată în luna ianuarie la Spitalul Xijing al Universității Medicale a Forțelor Aeriene din Xi’an, iar rezultatele urmează să fie publicate într-o revistă științifică evaluată de specialiști.

Intervenția a constat în conectarea pacientului la un ficat de porc modificat genetic, plasat în afara corpului, printr-un sistem de perfuzie extracorporală. În această configurație, sângele pacientului a fost direcționat prin organul animal pentru a elimina toxinele acumulate în urma insuficienței hepatice.

Chirurgul Lin Wang, unul dintre coordonatorii intervenției, a declarat că ficatul de porc a fost utilizat timp de câteva zile pentru a susține funcțiile organismului până când a devenit disponibil un organ uman pentru transplant.

Potrivit echipei medicale, medicii nu au observat semne de respingere a organului animal, iar funcția hepatică a pacientului a început să se îmbunătățească în timpul procedurii.

Metoda face parte din domeniul xenotransplantului, care presupune transplantarea sau utilizarea organelor provenite de la animale în corpul uman. Cercetătorii consideră că această tehnologie ar putea reduce numărul pacienților care decedează în timp ce așteaptă un organ compatibil.

În ultimii ani, mai multe persoane din Statele Unite și China au primit organe provenite de la porci modificați genetic, inclusiv inimi, rinichi, ficat sau timus. În prezent sunt în desfășurare și studii clinice pentru evaluarea acestor proceduri.

Wayne Hawthorne, chirurg și cercetător în transplanturi la Universitatea din Sydney, a explicat rolul acestei metode în tratamentul pacienților aflați în stare critică.

„Procedura este o terapie de tip punte care permite organelor unei persoane să se recupereze și poate salva vieți în cazul pacienților prea bolnavi pentru a aștepta un donator uman”, a afirmat el.

Perfuzia extracorporală cu organe de porc a fost testată încă din anii 1990, însă dezvoltarea porcilor modificați genetic a redus riscul de respingere a organelor.

Ficatul utilizat în intervenția din China conținea șase modificări genetice. Trei gene specifice porcului au fost dezactivate, iar alte trei gene umane au fost introduse pentru a produce proteine compatibile cu organismul uman.

Organul a fost furnizat de compania ClonOrgan Biotechnology din Chengdu, specializată în dezvoltarea de animale modificate genetic pentru cercetare medicală.

Specialiști din domeniul transplantului spun că vor fi necesare mai multe detalii pentru a evalua complet rezultatele procedurii. Muhammad Mohiuddin, cercetător la University of Maryland School of Medicine și coordonator al primului transplant de inimă de porc într-o persoană în viață în 2022, a declarat că tehnologia ar putea avea un impact major în medicina transplantului.

Experții sunt interesați să afle informații despre cantitatea de tratament imunosupresor utilizată, evoluția stării pacientului și durata maximă în care o persoană poate rămâne conectată la un ficat extern.

Wayne Hawthorne a subliniat că astfel de informații sunt esențiale pentru evaluarea intervenției. „Acestea sunt elementele de bază pentru un studiu despre transplantul hepatic”, a spus el.

Potrivit medicilor, pacientul suferea de hepatită B cronică și de leziuni hepatice provocate de consumul de alcool, afecțiuni care au dus la deteriorarea rapidă a funcției ficatului.

Bărbatul fusese internat timp de o lună într-un spital din Shanghai înainte de intervenția realizată de echipa din Xi’an.

În lipsa unui donator uman disponibil, medicii au decis să utilizeze ficatul de porc modificat genetic ca soluție temporară, cu acordul pacientului și al familiei acestuia.