Sofmedica aduce sistemul de chirurgie robotică da Vinci 5 în România. Adopția inovației în sănătate trebuie susținută de autorități

Sistemul de sănătate din România are nevoie de viziune pe termen lung, reguli clare și date care să susțină deciziile medicale, consideră Evangelos Kalamakis, managing director al Sofmedica. Reprezentantul furnizorului regional de tehnologie medicală avansată a vorbit pe larg despre provocările reale ale inovației în sănătate din țara noastră, în interviul acordat revistei Capital cu ocazia includerii Sofmedica în „Top 100 Performeri din sănătate”, ediția 2025.

Sofmedica, unul dintre cei mai importanți furnizori de echipamente medicale la nivel regional, a adus recent în România sistemul de chirurgie robotică da Vinci 5, prezentat nu doar ca un salt tehnologic, ci și ca un pas înainte pentru întregul ecosistem medical.

„Chirurgia minim invazivă rămâne vârful portofoliului nostru, urmată îndeaproape de cardiologia intervențională. Cele două domenii reflectă perfect filosofia Sofmedica: tehnologii care îmbunătățesc rezultatele pentru pacienți, oferind totodată medicilor siguranță, precizie și eficiență în procedurile complexe”, declară Evangelos Kalamakis, managing director al grupului.

În opinia sa, pentru ca inovația medicală să poată schimba cu adevărat sistemul de sănătate din România, este nevoie de viziune pe termen lung din partea autorităților.

„Astăzi, provocarea nu mai este tehnologică, ci structurală. Pentru ca inovația să schimbe cu adevărat sistemul de sănătate, este nevoie de viziune pe termen lung din partea autorităților. Prea des, deciziile se iau în orizontul unui an fiscal sau al unui proiect temporar, în timp ce progresul medical real are nevoie de continuitate, predictibilitate și coerență strategică. Această lipsă de perspectivă afectează și modul în care colectăm și folosim datele. Fără baze clinice solide, transparente și comparabile, este imposibil să măsurăm rezultatele reale și să luăm decizii bazate pe dovezi. Datele ar trebui tratate ca un activ strategic, nu ca un produs secundar”, afirmă reprezentantul Sofmedica.

Evangelos Kalamakis susține că la fel de importantă este tema rambursării, pentru că, atunci când inovația se mișcă mai repede decât sistemele care ar trebui să o sprijine, accesul devine inegal. Directorul apreciază că tehnologia ar trebui oferită în funcție de nevoia clinică, nu de capacitatea financiară. Iar, recompensarea rezultatelor dovedite, și nu a simplului act procedural, ar crea un sistem mai echitabil și mai eficient pentru toți.

„Reglementările MDR (Medical Device Regulation, Regulamentul UE privind dispozitivele medicale - n.r.) și standardele ISO sunt pași necesari pentru asigurarea calității și siguranței, dar ele scot la iveală și un adevăr esențial: piața are nevoie de timp pentru a se adapta. Este un proces complex, dar benefic, pentru că stimulează transparența, etica și performanța”, precizează directorul general Sofmedica.

Concluzia sa este că, în realitate, toate provocările – reglementare, date, rambursare și viziune – sunt interconectate. Și doar o aliniere reală între autorități, parteneri privați și profesioniști din sănătate poate transforma inovația într-un model sustenabil și accesibil tuturor.

Este o perspectivă care reflectă abordarea companiei, potrivit căreia instalarea unei tehnologii într-un spital este doar începutul. Urmează formarea echipelor medicale, certificarea, crearea de trasee clinice și îmbunătățirea continuă a rezultatelor. „Pentru noi, valoarea nu stă doar în tehnologie, ci în ecosistemul construit în jurul ei. Nu livrăm echipamente, ci dezvoltăm programe sustenabile, concepute să genereze impact financiar, clinic și social pe termen lung. (…) Fiecare colaborare o privim ca pe un parteneriat de durată, mai aproape de o căsătorie decât de o nuntă. Astfel, inovația nu rămâne o promisiune, ci devine o realitate pentru pacienți, medici și sistemul de sănătate”, punctează managerul companiei.

Evangelos Kalamakis afirmă că, din perspectiva Sofmedica, cei mai buni parteneri sunt cei care împărtășesc aceeași viziune: inovația trebuie să ajungă la pacient. „Sunt profesioniști și instituții, publice sau private, care văd tehnologia nu ca pe o achiziție punctuală, ci ca pe o investiție în rezultate clinice durabile. Indiferent de statutul instituțional, ceea ce îi unește este angajamentul față de sustenabilitate, educație continuă și impactul măsurabil asupra calității îngrijirii medicale”, afirmă el.

În ceea ce privește perspectivele de viitor, managing directorul companiei consideră că acesta va fi definit de precizie și expansiune: „Precizia va ghida medicina către tratamente hiper-personalizate, minim invazive, bazate pe date și inteligență artificială. Expansiunea va însemna democratizarea accesului la tehnologie: datele și AI vor amplifica capacitatea medicilor și a spitalelor, astfel încât inovația să nu mai fie concentrată doar în centrele de elită, ci răspândită la scară regională. Robotică, AI și ecosisteme digitale se vor integra tot mai strâns, transformând modul în care profesioniștii oferă îngrijiri: mai rapid, mai sigur și cu mai puține complicații.”

De atlfel, tehnologia este un element esențial în strategia de dezvoltare a Sofmedica și include, încă din faza de design, capacități de colectare și analiză a datelor. „Astăzi, abilitatea de a transforma datele în decizii este o condiție fundamentală pentru un act medical performant. Digitalizarea aduce o dublă valoare: pe de o parte, optimizează resursele și eficientizează procesele; pe de altă parte, introduce o nouă dimensiune a transparenței, uneori inconfortabilă, dar indispensabilă pentru evoluție. La Sofmedica avem o viziune care ne definește: tehnologia este un instrument, dar datele sunt busola care îi ghidează utilizarea inteligentă”, concluzionează Evangelos Kalamakis.