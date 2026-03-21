Frigidere arhipline cu deşeuri umane anatomopatologice. Până unde au ajuns neînţelegerile dintre Primăria Chişinău şi administraţia centrală

Republica Moldova. Neînţelegerile dintre Primăria Chişinău, condusă de fostul socialist Ion Ceban, şi administraţia publică centrală au provocat o situaţie de criză la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, unul din cele mai mari spitale din Republica Moldova.

Deșeurile umane rezultate din intervențiile chirurgicale de la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău nu au mai fost preluate pentru înhumare de peste un an, iar frigiderele pentru păstrarea lor sunt arhipline.

Până în ianuarie 2025, deșeurile post-operatorii erau înhumate la Cimitirul Sfântul Lazăr din Capitală, în baza unui contract cu Complexul Servicii Funerare de Stat.

Însă la începutul anului trecut, Primăria Chişinău a refuzat înhumarea deşeurilor anatomopatologice pe motiv că nu există spaţiu suficient.

Alarma a fost dată de conducerea Institutului de medicină urgentă. Iniţial, instituţia a procurat câteva frigidere pentru păstrarea deşeurilor anatomopatologice.

„Din ianuarie 2025 până acum, noi am fost nevoiți să păstrăm aceste deșeuri anatomopatologice. Am suplimentat capacitățile de depozitare și am procurat frigidere pentru a face față situației”, a declarat Diana Manea, directoarea Institutului de medicină urgentă din Chişinău, în cadrul audierilor publice organizate de Comisia parlamentară pentru mediu

Şefa instituţiei medicale a mai spus că au fost analizate și alte opțiuni, inclusiv colaborarea cu alți operatori sau identificarea unor cimitire. Însă cadrul legal permite ca aceste deșeuri să fie înhumate doar de serviciile funerare din gestiunea Primăriei Chișinău.

Diana Manea a mai spus că problema a ajuns una critică. „Nu putem cumpăra frigidere la infinit”, a punctat directoarea.

Municipalitatea se spală pe mâini, plasând responsabilitatea pe conducătorii instituţiilor medicale.

„Autoritățile publice locale (APL) nu au competența și nici obligația legală de a gestiona aceste tipuri de deșeuri. În mod similar, combinatul serviciilor funerare nu poate prelua astfel de responsabilități, întrucât activitățile de colectare, transport, depozitare și eliminare a deșeurilor medicale necesită condiții speciale, autorizații de mediu și respectarea strictă a cadrului normativ în vigoare”, se arată într-un comunicat al Primăriei Chişinău.

Totodată, municipalitatea plasează vina pe autorităţile centrale. Conducerea Primăriei Chişinău susţine că a sesizat în repetate rânduri problema la Parlament şi la Guvern, dar a fost ignorată.

„În pofida demersurilor întreprinse și a avertizărilor formulate, până în prezent nu au fost adoptate măsuri concrete pentru soluționarea situației, ceea ce generează riscuri reale privind gestionarea corespunzătoare a deșeurilor”, susţine municipalitatea.

Ministerul Sănătății a declarat într-un comunicat că Regulamentul sanitar privind gestionarea deșeurilor anatomopatologice trebuie eliminate prin înhumare în cimitire, în locuri special destinate. În absența acestora, ele pot fi compostate în gropi speciale.

După ce Primăria Chişinău a refuzat înhumarea deşeurilor umane post-operatorii, autorităţile centrale au început să caute alte soluţii. Iar la moment se poartă discuţii pe ultima sută de metri cu un agent economic din România privind dezvoltarea unei linii moderne de incinerare a resturilor anatomopatologice.

Deocamdată, instituţile medicale vor continua să se confrunte cu problema depozitării temporare a deşeurilor chirurgicale.