Fără buget pentru 2025, Chișinăul intră în dezbateri pentru bugetul anului viitor. Taxe mai mari și deficit de peste un miliard de lei

Republica Moldova. În lipsa unui buget aprobat pentru anul 2025, autoritățile capitalei lansează consultările publice pentru proiectul bugetului municipiului Chișinău pentru 2026, un document care prevede venituri de 9,6 miliarde de lei și cheltuieli de 10,7 miliarde de lei. Detaliile au fost prezentate de șefa Direcției Generale Finanțe, Olesea Pșenițchi, la ședința Primăriei din 8 decembrie.

Olesea Pșenițchi a anunțat că, până la 17 decembrie 2025, municipalitatea va organiza zece ședințe publice, atât în sediile preturilor de sector, cât și la Primăria Chișinău. La aceste discuții sunt invitați cetățenii, experții, mediul de afaceri și organizațiile societății civile, pentru a analiza prioritățile și alocările propuse pentru anul 2026.

Primarul Ion Ceban a declarat că proiectul pentru 2026 include suplimentări semnificative pentru reabilitarea curților blocurilor din capitală și pentru avansarea lucrărilor la drumul de centură, un proiect estimat la circa 300 de milioane de euro. Potrivit lui Ceban, pentru anul 2026 ar fi necesare două miliarde de lei, adică o treime din suma totală planificată pentru următorii trei ani.

Spre deosebire de bugetul provizoriu pentru 2025, aprobat prin dispoziție, veniturile prevăzute pentru anul 2026 sunt mai mari cu 1,43 miliarde de lei, iar cheltuielile – cu 1,95 miliarde.

Potrivit proiectului de decizie privind bugetul pentru 2026, domeniul învățământului rămâne principalul beneficiar al finanțărilor, cu alocări de peste 5,1 miliarde de lei. Domeniul economiei ar urma să primească 2,7 miliarde de lei, iar gospodăria locuințelor și serviciile comunale – 2,2 miliarde de lei.

Veniturile municipiului sunt estimate la 9,6 miliarde de lei, iar acestea urmează să fie colectate din mai multe direcții. Veniturile proprii ale municipiului ar urma să atingă 1,1 miliarde de lei și includ impozitele pe proprietate, taxele pentru unitățile comerciale și de prestări servicii, precum și încasările din închirierea patrimoniului public.

Alte 3,2 miliarde de lei ar urma să provină din defalcările impozitelor și taxelor de stat, în timp ce transferurile directe din bugetul de stat sunt estimate la cinci miliarde de lei. Se mai așteaptă venituri din prestarea serviciilor contra plată, estimat la peste 120 de milioane de lei, din transferurile capitale cu destinație specială, precum proiectul „Deșeuri solide”, care presupune 89,2 milioane de lei, din granturi capitale de 37 de milioane de lei, din chiria patrimoniului public, în valoare de 19 milioane de lei, și din taxa pe cumpărarea valutelor străine, estimată la 15 milioane de lei.

Mai multe taxe locale ar putea fi majorate în anul 2026, municipalitatea propunându-și să colecteze peste 526 de milioane de lei, cu aproape 139 de milioane mai mult decât în 2025. Primăria propune ca majorările să fie aplicate în funcție de rata medie a inflației din 2024, de 4,68%. Autoritățile precizează că aceste taxe vor constitui aproximativ 5,5% din veniturile totale ale bugetului municipal.

Proiectul prevede creșterea taxei de amenajare de la 204 la 214 lei, iar municipalitatea estimează încasări de 51,8 milioane de lei, cu peste 10 milioane mai mult decât în 2025. Taxa pentru parcare ar putea crește de la 38 la 40 de lei pentru metrul pătrat, iar în 2026 sunt prognozate încasări de 12,48 milioane de lei, față de puțin peste nouă milioane în anul precedent.

Taxa pentru dispozitivele publicitare ar putea fi majorată de la 952 la 996 de lei pentru metrul pătrat, iar taxa pentru imaginile publicitare afișate pe sau în vehicule ar urma să crească de la 440 la 460 de lei pentru metrul pătrat.

Taxa de piață ar urma să crească de la 1.070 la 1.120 de lei, cu încasări estimate la 15,15 milioane de lei, în timp ce taxa aplicată serviciilor de transport de pasageri în regim de taxi ar putea crește lunar de la 440 la 460 de lei pentru fiecare unitate.

Taxa pentru salubrizare rămâne neschimbată la 120 de lei de persoană, iar municipalitatea estimează să colecteze aproximativ 40 de milioane de lei din această sursă.

Pentru 2026, se propune dublarea taxei pentru unitățile de comerț ambulant și gherete, de la 2.000 la 4.000 de lei pentru fiecare metru pătrat, în funcție de suprafața ocupată. Măsura nu va fi aplicată unităților amplasate în piețe sau celor care dețin drept de amplasare prin licitație, ci celor care funcționează în afara procedurilor legale.

Șeful Direcției Economie, Comerț și Turism, Roman Vitiuc, precizează că Primăria aplică procedurile licitațiilor din anul 2020 și că noile taxe vizează doar unitățile amplasate ilegal. El a menționat că, în timp ce operatorii cu drept legal de amplasare achită în cadrul licitațiilor sume de până la 300–400 de mii de lei, alții utilizează teren public plătind doar taxe minime, ceea ce generează condiții inechitabile și practici anticoncurențiale.

Potrivit estimărilor Direcției Finanțe, taxele locale vor reprezenta circa 5,5% din veniturile totale ale bugetului Chișinău pentru 2026. În total, municipalitatea planifică venituri de 9,6 miliarde de lei și cheltuieli de 10,7 miliarde de lei, ceea ce generează un deficit de aproximativ 1,1 miliarde de lei.

Atât proiectul privind taxele locale, cât și cel al bugetului municipal pentru 2026, se află în consultări publice până la 17 decembrie 2025.