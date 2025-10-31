Auz recuperat cu ajutorul tehnologiei robotice în doar câteva secunde. România intră în era chirurgiei otologice moderne

Spitalul Clinic de Recuperare din Iași este primul din România care a folosit robotul Otodrive (MED-EL, Austria) pentru un implant cohlear. România se alătură astfel primelor țări europene care implementează asistența robotică în chirurgia implantului cohlear, un pas important pentru chirurgia otologică modernă din țară.

În urmă cu 25 de ani, la Iași a fost realizat primul implant cohlear din România, iar acum orașul își confirmă din nou rolul de centru de referință în acest domeniu. Având în vedere că în România trăiesc numeroși pacienți cu deficiențe de auz, acest pas important pentru lumea medicală le oferă speranța că pot avea o viață normală.

Tehnologia Otodrive poate fi utilizată atât la adulți, cât și la copii, cu excepția pacienților care prezintă malformații cochleare. Integrarea acesteia în practica medicală din România aduce o nouă viziune asupra reabilitării auditive, în care chirurgul și robotul colaborează pentru același scop: redarea auzului, cu protejarea cât mai bună a structurilor naturale.

„Această realizare a fost posibilă cu sprijinul Universității de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa » din Iași și a domnului rector, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, care a contribuit esențial la introducerea și integrarea tehnologiei Otodrive, susținând progresul tehnologic local și național.”, a spus prof. univ. dr. Luminița Rădulescu, liderul echipei chirurgicale și specialist cu experiență îndelungată în otochirurgie.

Otodrive este un sistem robotic portabil creat de Cascination și MED-EL, special conceput pentru a oferi precizie maximă în momentul cel mai sensibil al implantului cohlear: introducerea electrodului în cohlee.

„Această tehnologie oferă un nivel de precizie și stabilitate dificil de atins manual. Inserția lentă și constantă protejează structurile fine ale urechii interne și ajută la păstrarea auzului rezidual al pacientului”, arată echipa chirurgicală.

Reprezentanții acesteia au folosit implantul Synchrony 2 (MED-EL), cu electrodul Flex Standard, ales pentru caracterul atraumatic și compatibilitatea completă cu sistemul robotic.Robotul Otodrive permite reglarea vitezei de inserție între 0,1 și 1 mm/s, oferind o manevră precisă și constantă, independent de variațiile involuntare ale mâinii chirurgului.

„Otodrive ne permite exact acest lucru, combinând precizia robotică cu expertiza chirurgicală pentru a proteja auzul rezidual și a optimiza rezultatele”, mai spune coordonatorul echipei chirurgicale.

Implantul cohlear este necesar atunci când pierderea auzului este severă sau profundă și nu poate fi corectată cu aparate auditive clasice. Este recomandat de obicei persoanelor care:

Au pierdere auditivă bilaterală severă sau profundă

Nu reușesc să atingă rezultatele dorite cu ajutorul aparatelor auditive

Au dificultăți mari în comunicare

Decizia se ia după evaluări audiologice și medicale detaliate.

În România, problemele de auz afectează un număr semnificativ de persoane. Peste un milion de români se confruntă cu hipoacuzie, adică pierdere auditivă de diferite grade. De asemenea, 24 000 de români au deficienţe de auz severe, potrivit datelor Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Aceștia sunt cei care, de regulă, nu mai pot beneficia de aparatele auditive clasice și pentru care implantul cohlear reprezintă o soluție vitală.

Până în prezent, peste 1 000 de români au beneficiat de implanturi cohleare, care le-au redat capacitatea de a auzi și de a comunica normal. În cazul copiilor, implantul cohlear poate fi decisiv pentru dezvoltarea limbajului și integrarea socială.

În era tehnologiei, tot mai mulți oameni, inclusiv tinerii, au probleme cu auzul. Folosirea căștilor pentru mult timp sau expunerea la muzică tare și zgomote puternice poate duce la pierderea auzului, uneori chiar de timpuriu.

Studiile arată că peste un miliard de tineri riscă să aibă probleme auditive din cauza volumului ridicat al muzicii. Potrivit unei analize publicate de National Library of Medicine, adolescenții care folosesc căștile mai mult de 80 de minute pe zi într-un mediu zgomotos au un risc mult mai mare de pierdere auditivă.

Un alt studiu a arătat că aproape o treime dintre tineri sunt expuși zilnic la sunete puternice și au deja dificultăți să înțeleagă conversațiile în medii zgomotoase.