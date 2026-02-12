Fenomen rar pe cer în februarie. Explicații despre eclipsa inelară, supranumită „inelul de foc”

În luna februarie, cerul oferă un nou spectacol astronomic: eclipsa solară inelară, fenomen cunoscut și sub denumirea sugestivă de „inelul de foc”. Evenimentul atrage atenția pasionaților de astronomie din întreaga lume datorită imaginii spectaculoase create atunci când Soarele nu este acoperit complet de Lună, ci rămâne vizibil sub forma unui inel luminos, informează space.com.

Pe 17 februarie 2026, cerul va oferi un nou spectacol astronomic: eclipsa solară inelară. În timpul acestui tip de eclipsă, Luna se aliniază între Pământ și Soare și acoperă aproape în totalitate discul solar, lăsând vizibil doar un cerc luminos la margine.

Aspectul inedit este rezultatul unei adevărate coincidențe cosmice. Deși Soarele este de aproximativ 400 de ori mai mare decât Luna, el se află, în medie, la o distanță de aproape 400 de ori mai mare față de Pământ decât satelitul nostru natural. Această proporție remarcabilă face ca, privite de pe Terra, cele două corpuri cerești să pară aproape egale ca dimensiune pe cer.

În mod obișnuit, atunci când Luna trece exact prin fața Soarelui în faza deLună nouă, poate avea loc o eclipsă solară totală, iar lumina astrului este blocată complet pentru scurt timp. Însă orbita Lunii nu este perfect circulară, ci eliptică. Atunci când eclipsa se produce într-un moment în care Luna se află mai departe de Pământ, discul său aparent este puțin mai mic și nu reușește să acopere în întregime Soarele.

Momentul de maxim al eclipsei, fază cunoscută în astronomie drept anularitate, este estimat să înceapă la ora 7:12 EST (12:12 GMT). „Inelul de foc” va putea fi admirat timp de un minut și 52 de secunde, după care conturul Lunii va începe să se retragă treptat de pe discul solar, marcând finalul etapei spectaculoase.

Vizibilitatea completă a inelului luminos va fi, însă, extrem de limitată. Fenomenul în forma sa integrală va putea fi observat doar din zonele aflate pe traseul anularității, care traversează regiuni izolate ale Antarcticii. Practic, doar personalul stațiilor de cercetare de pe continentul înghețat, alături de fauna specifică, inclusiv numeroasele colonii de pinguini, va avea privilegiul de a vedea „cercul de foc” în toată splendoarea sa.

În schimb, locuitorii din extremitatea sudică a Americii de Sud, din sud-estul Africii, precum și cei aflați în anumite regiuni ale Oceanelor Pacific, Atlantic și Indian vor putea urmări o eclipsă parțială de Soare.

În aceste zone, Luna nu va crea un inel complet, dar va acoperi o parte semnificativă a discului solar, oferind imaginea spectaculoasă a unui Soare „ciupit” de umbra satelitului natural al Pământului.

Fenomenul nu întunecă cerul la fel de dramatic ca o eclipsă totală, însă rămâne unul dintre cele mai impresionante jocuri de lumină și aliniere din sistemul nostru solar.

Specialiștii atrag atenția că observarea Soarelui fără protecție adecvată este periculoasă. Privirea directă a astrului, chiar și pentru câteva secunde, poate provoca leziuni oculare grave și ireversibile.

Pentru a urmări eclipsa în siguranță sunt necesari ochelari speciali certificați pentru eclipse, capabili să filtreze radiațiile ultraviolete și infraroșii nocive. Cei care doresc o imagine mai detaliată pot utiliza binocluri sau instrumente dedicate observațiilor solare, prevăzute cu filtre corespunzătoare.

Evenimentul din 17 februarie reprezintă și un bun prilej de pregătire pentru următoarea eclipsă majoră, cea totală, programată pentru 12 august, când pasionații de astronomie vor avea din nou ocazia să privească spre cer pentru un nou spectacol cosmic.