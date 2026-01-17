Femeile din Iran. Cum trăiesc și cum luptă pentru drepturile lor

Femeile iraniene se află în fruntea unei revolte istorice care zguduie Iranul de săptămâni întregi, provocând un val de proteste ce amenință să clatine regimul teocratic aflat la putere de aproape 47 de ani. Imagini virale cu femei care renunță la hijab, pozează cu portretele ayatollahului Ali Khamenei și își aprind țigarete cu focul acestora au devenit simbolul curajului și al rezistenței împotriva unui sistem care le restrânge drepturile fundamentale. Într-o țară unde legea le limitează libertățile, le interzice accesul egal la educație, muncă sau viață publică și le supune bărbaților, ele se ridică cu curaj împotriva autorităților care conduc Iranul.

Regimul de la Teheran se confruntă cu o revoltă populară fără precedent în cei aproape 47 de ani de la instaurare, care a început ca reacție la situația economică gravă și s-a transformat într-o mișcare complexă, sprijinită inclusiv de opoziția pro-Pahlavi, care cere revenirea la monarhie și instaurarea unei domnii constituționale a prințului moștenitor exilat, Reza Pahlavi. Protestele au evoluat rapid și au captat atenția internațională, iar gesturile de nesupunere față de autoritate au devenit tot mai vizibile.

Clipuri video și fotografii virale arată le pe femei aprinzându-și țigările cu imagini ale lui Khamenei puse intenționat la foc, un act ilegal și considerat sever dezaprobat în Iran, în timp ce unele protestatare apar fără hijab, încălcând codul vestimentar obligatoriu. Gesturile lor au fost apreciate pe rețelele sociale pentru curajul de a sfida autoritatea statului și constrângerile sociale, transformându-se într-un simbol al rezistenței.

După războiul de 12 zile cu Israel din iunie 2025, pe străzile Iranului se observă schimbări semnificative. Poliția moralității a dispărut, mesajele de avertizare legate de purtarea hijabului s-au oprit, iar femeile din Teheran și din alte orașe se plimbă neacoperite și îmbrăcate liber.

Potrivit raportărilor organizațiilor iraniene pentru drepturile omului și ale observatorilor internaționali, cel puțin 108 de deținuți au fost executați între 27 decembrie și 5 ianuarie, iar numai în decembrie s-au înregistrat peste 400 de execuții, un ritm fără precedent care arată dependența sistemului de teroare pentru menținerea controlului. Printre cei executați se numără tineri în vârstă de douăzeci de ani, femei, tați și fii, fiecare nume reprezentând o viață pierdută sub un regim care consideră frica un substitut pentru legitimitate.

Pe străzile Teheranului, tinerele femei încalcă tot mai frecvent legea obligatorie a hijabului, postând online imagini cu ele neacoperite, la mai bine de trei ani de la moartea lui Mahsa Amini, o tânără kurdă de 22 de ani reținută de poliția moralității. Legea „hijabului și castității”, intrată în vigoare în 2024, prevede pedepse severe pentru „expunere indecentă” sau „dezvăluire”, inclusiv amenzi de până la 12.500 de lire, bătăi cu biciul și închisoare între cinci și 15 ani pentru recidiviști.

Autoritățile au încurajat și publicul să devină „monitori ai hijabului”, printr-o platformă de raportare a încălcărilor, iar în decembrie liderul suprem Ali Khamenei a reafirmat că purtarea hijabului este esențială pentru „păstrarea demnității femeilor și controlul impulsurilor sexuale”. În pofida arestărilor și penalităților crescute, femeile declară că opinia publică se schimbă și tot mai multe continuă să sfideze codul vestimentar, inclusiv la evenimente sportive, potrivit The Guardian.

În Iran, drepturile femeilor sunt puternic restricționate, exemplificate de cazul lui Betty Mahmoody, cetățean american, care a fost ținută captivă timp de doi ani în 1984, împreună cu fiica sa, într-o familie iraniană, unde bărbatul exercita control absolut. După doi ani de captivitate și maltratări din partea soțului, Betty a reușit să fugă cu Mahtob și, cu ajutorul călăuzelor sale, a ajuns la granița cu Turcia, unde Ambasada Americană le-a sprijinit să se întoarcă acasă, în Michigan.

Pe 13 septembrie 2022, Mahsa Amini, o femeie kurdo-iraniană, a fost arestată de poliția moralității pentru că nu purta hijabul conform regulilor. Mahsa Amini a murit la câteva zile, după ce a fost supusă violențelor. Moartea sa a declanșat proteste masive, în care femeile au ars public vălul, provocând zeci de arestări și intensificând represiunile autorităților împotriva celor care sfidează codul vestimentar.