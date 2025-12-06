Sport

FCSB - Dinamo, ora 20.30. Derby încrâncenat pe „Arena Naționlă”. Stări de spirit diferite la cele două echipe

FCSB - Dinamo, ora 20.30. Derby încrâncenat pe „Arena Naționlă". Stări de spirit diferite la cele două echipe
FCSB și Dinamo se întâlnesc în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), pe Arena Națională, în derby-ul etapei a 19-a. Dincolo de orgolii, ambele echipe au mare nevoie de puncte. „Roș-albaștrii” trebuie să ajungă cât mai repede în zona de play-off, dinamoviștii vor să rămână în lupta pentru titlu.

FCSB - Dinamo, derby pe Arena Națională de la ora 20.30

FCSB este pe poziția a 9-a cu 24 de puncte, Dinamo este pe locul 3 cu 34 de puncte. Lidera, Rapid, a adunat 38 de puncte.

O mare problemă pentru gazde va fi legată de Daniel Bîrligea, jucător care nu va putea să evolueze diseară. „Bîrligea va fi indisponibil și avem informații că am putea să-l pierdem până la finalul anului”, a anunțat Elias Charalambous, tehnicianul celor de la FCSB.

„Nu ne putem baza doar pe doi jucători să marcheze. Suntem o echipă, trebuie să muncim ca o echipă și acesta este singurul mod de a reuși”, a mai afirmat tehnicianul campioanei en-titre.

Eșec drastic la Arad

La mijlocul săptămânii, FCSB a pierdut drastic la UTA, scor 0-3, în Cupa României, în timp ce dinamoviștii au încheiat la egalitate, scor 0-0, partida din deplasare cu Farul Constanța.

Elias Charalambous

Elias Charalambous Sursa foto: Facebook

FCSB - Dinamo, echipe probabile

FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Cisotti, Olaru, Toma - Fl. Tănase Rezerve: Zima, Udrea, Pantea, Dâncuș, Politic, Chiricheș, Oct. Popescu, Thiam Absenți: Alhassan (suspendat), Alibec, Bîrligea, Dawa, M. Popescu, Cercel, Miculescu (accidentați) Antrenor: Elias Charalambous

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Gnahore, Mărginean - Soro, Perica, Caragea Rezerve: Roșca, M. Toader, Tabuncic, Mazilu, Soare, Kyriakou, Bărbulescu, Al. Pop, Karamoko, Milanov Absenți: Licsandru, Cr. Mihai, Musi, Bordușanu, Ikoko (accidentați), Armstrong (incert) Antrenor: Zeljko Kopic

Stadion: Arena Națională Arbitru: Marian Barbu // Asistenți: Mircea Grigoriu, Adrian Vornicu Arbitru VAR: Cătălin Popa // Asistent VAR: Valentin Porumbel

