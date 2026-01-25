FCSB – CFR Cluj, pe Arena Națională. Jandarmeria anunță restricții de trafic și controale suplimentare

Meciul dintre FCSB și CFR Cluj, programat duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională, se va desfășura sub măsuri speciale de ordine și siguranță. Jandarmeria Capitalei anunță controale suplimentare, reguli stricte de acces și recomandări pentru suporteri, pentru a asigura un eveniment sigur și fără incidente.

Duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională din București, se va desfășura partida dintre FCSB și CFR Cluj, contând pentruSuperLiga României. Jandarmeria Capitalei, împreună cu celelalte instituții abilitate, va implementa măsuri speciale pentru a asigura ordinea și siguranța publică atât în zona stadionului, cât și în întreaga Capitală.

Accesul spectatorilor va fi permis începând cu ora 18:30, exclusiv pe baza biletelor sau invitațiilor oferite de organizator. Forțele de ordine vor supraveghea deplasarea în siguranță a fanilor către și dinspre stadion și vor menține un climat de ordine publică pe întreaga durată a evenimentului.

Suporterii echipei oaspete, CFR Cluj, care se vor deplasa organizat, vor fi preluați la intrarea în București de echipaje de jandarmerie și poliție și conduși spre stadion sub îndrumarea acestora. Accesul suporterilor FCSB se va face prin Bulevardul Basarabia și strada Maior Ion Coravu, pentru Tribuna I, Tribuna II și Peluza II Sud, iar suporterii CFR Cluj vor intra prin Bulevardul Pierre de Coubertin, pentru Peluza I Nord.

Jandarmeria Capitalei reamintește că 32 de suporteri ai echipei gazdă și 25 ai echipei oaspete se află sub interdicția participării la meciuri. Orice tentativă a acestora de a pătrunde în stadion constituie infracțiune, conform Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive.

Pentru meciul FCSB – CFR Cluj vor fi aplicate controale suplimentare asupra persoanelor și autovehiculelor, pentru prevenirea introducerii în stadion a materialelor pirotehnice sau a altor obiecte interzise de lege. Spectatorii sunt sfătuiți să ajungă din timp la stadion, pentru a evita aglomerația la porțile de acces.

Jandarmeria Capitalei recomandă respectarea indicațiilor forțelor de ordine, evitarea conflictelor și solicitarea sprijinului jandarmilor în caz de incidente. Accesul cu alcool, materiale pirotehnice, obiecte periculoase sau simboluri cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob este strict interzis, încălcarea regulilor fiind sancționată cu fermitate.