Gigi Becali i-a decis viitorul lui Denis Alibec. Anunț făcut după eșecul de la Zagreb

Gigi Becali renunță la Denis Alibec, fotbalist care nu s-a remarcat cu nimic de la revenirea la FCSB. Azi, după umilința suferită de echipa sa, la Dinamo Zagreb (scor 1-4), în Liga Europa, finanțatorul a anuțat că nu vrea să mai audă de atacant. Și a mai precizat că are nevoie de un vârf care să întărească ofensiva.

Pe de altă parte, Becali a spus că s-a resemnat și în privința lui Octavian Popescu, de la care nu mai are așteptări.

„Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanţi. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Nici la Tavi nu mai am speranţe.

Nu mai are bărbăţie, dar fotbalul nu e pe floricele. El ştie jocul, vede jocul. Numai că trebuie bărbăţie. Nu ştiu ce va fi cu el. De aia l-am băgat, să văd despre ce e vorba”, a spus Becali.

Care a explicat toate deciziile pe care le-a luat în timpul partidei din Croația. „L-am băgat pe Politic, le-a pierdut pe toate. L-am băgat pe George Popescu, a început bine, pe urmă a început să dea el pase decisive, cu boltă. Bă, nu merge așa aici! L-am băgat pe Alibec.

Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul la mișto la adversar”, a afirmat Becali pentru fanatik.ro.

Meme Sotica a remarcat și el că, la Zagreb, jucătorii care au intrat pe teren în timpul meciului nu au arătat că pot să ajute echipa.

„Ce să spun, schimbările nu au adus mare lucru, e bine că am primit niște confirmări, din nefericire, confirmări negative, jucători care nu ne pot ajuta în a doua parte a sezonului”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.