Familia regală britanică se distanțează de fostul membru. Andrew nu mai apare pe site-ul oficial

La o săptămână după ce Regele Charles III a iniţiat procesul formal de retragere a stilului, titlurilor şi onorurilor fratelui său Prințul Andrew, numele acestuia a fost observat absent de pe site‑ul oficial al familiei regale britanice.

Într‑un comunicat emis pe 30 octombrie 2025, Palatul Buckingham a confirmat că fostul prinţ va fi de acum cunoscut drept „Andrew Mountbatten Windsor”.

Palatul Buckingham a anunţat că:

În acelaşi comunicat se preciza:

„Contractul său de închiriere la Royal Lodge i-a oferit până în prezent protecţie legală pentru a continua să locuiască acolo. Acum i-a fost transmisă notificarea formală de predare a contractului, iar el se va muta într-o locuinţă privată alternativă.”

Palatul a mai adăugat:

„Aceste sancţiuni sunt considerate necesare, în ciuda faptului că el continuă să nege acuzaţiile împotriva sa.”

Acţiunile vin în contextul unei perioade intense de presiune publică și mediatică asupra lui Prince Andrew, consecinţă a legăturilor şi controversei asociate cu finanţatorul condamnat Jeffrey Epstein.

Pagina oficială dedicată membrilor familiei regale nu mai include profilul lui Andrew sau titlurile aferente, ceea ce marchează retragerea completă a prezenţei sale oficiale de pe site-ul instituţiei.

Decizia este considerată una fără precedent în istoria contemporană a monarhiei britanice.

Fostul prinţ, al treilea copil al Queen Elizabeth II şi al Prince Philip, deţinea titlul de Duke of York și alte onoruri conferite în 1986 la căsătoria sa.

Palatul a transmis și un mesaj referitor la victimele cazurilor de abuz asociate cu Jeffrey Epstein:

„Majestățile Lor doresc să clarifice că gândurile și cele mai profunde simpatii ale lor au fost și vor rămâne cu victimele și supraviețuitorii tuturor formelor de abuz.”

În plan practic, Andrew va fi relocat într-o locuință privată, iar susținerea sa financiară va fi asigurată privat, sub auspiciile regelui.

În concluzie, prin demersul oficial de retragere a stilului, titlurilor și onorurilor, familia regală britanică marchează o nouă etapă de distanțare de fostul membru activ al monarhiei, în timp ce modul în care va evolua situația sa pe plan juridic, patrimonial sau în privința succesiunii rămâne de urmărit.