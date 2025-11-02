Andrew Mountbatten Windsor, vizat de retragerea ultimului rang militar

Secretarul Apărării al Regatului Unit, John Healey, a declarat pentru emisiunea Sunday Morning with Trevor Phillips de la Sky News că Andrew Mountbatten Windsor ar putea fi privat de rangul onorific de viceamiral.

Andrew a primit acest titlu la împlinirea vârstei de 55 de ani, în 2015, și l-a păstrat chiar și după ce a renunțat la celelalte poziții militare în 2022.

„Am văzut că Andrew a renunțat la pozițiile militare pe care le-a deținut și ne uităm acum la singura poziție rămasă, cea de viceamiral onorific, și avem un proces în desfășurare pentru asta", a spus Healey.

Întrebat care este acest proces, Healey a răspuns:

„Suntem ghidați de Rege și acum analizăm posibilitatea de a-l revoca."

În ceea ce privește posibila legislație pentru a-l exclude pe Andrew din linia de succesiune la tron, Healey a declarat că acest aspect ține de competența regelui, precizând că „personal, pentru mine, nu este relevant", având în vedere că Andrew și-a pierdut toate celelalte titluri regale.

Kevin Hollinrake, președintele Partidului Conservator, a adăugat:

„Andrew se află pe locul 8 în linia de succesiune a monarhiei. Parlamentul are lucruri mult mai importante de făcut decât să legifereze ceva care nu se va întâmpla niciodată".

Fratele regelui a fost privat de titlurile de Prinț și Duce de York de către monarh, ca urmare a legăturilor sale cu finanțatorul pedofil Jeffrey Epstein.

După publicarea postumă a memoriilor Virginiei Giuffre, una dintre victimele lui Epstein, Andrew și-a pierdut ultimele titluri și privilegii regale, fiind acum cunoscut sub numele de Andrew Mountbatten Windsor.

El se va muta de la Royal Lodge la reședința Sandringham din Norfolk, cu viitoarea locuință finanțată privat de rege. Andrew a avut o carieră de peste 20 de ani în Marina Regală și a participat la Războiul din Insulele Falkland.

Presiunea asupra lui Andrew pentru a depune mărturie în fața unui puternic comitet al Congresului SUA crește. Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților investighează afacerea Epstein, iar mai mulți membri au invitatu-l pe Andrew să depună mărturie, prezentând acest lucru ca pe o oportunitate de a-și demonstra nevinovăția.

Biograful regal Andrew Morton a declarat:

„Având în vedere faptul că Andrew nu a fost complet deschis în declarațiile sale și au apărut emailuri care merg mai departe decât interviul său pentru Newsnight, cred că aceasta va fi îngrijorarea din interiorul palatului".

Într-un interviu din 2019 pentru Newsnight, Andrew a afirmat că și-a întrerupt contactul cu Epstein în 2010, după ce acesta a fost eliberat din închisoare pentru implicarea în prostituția minorilor.

Cu toate acestea, emailurile recente sugerează că legătura dintre cei doi a continuat mai mult timp.