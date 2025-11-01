Andrew Mountbatten Windsor, vizat de apelurile Comisiei de Supraveghere din SUA

Membrii Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din Statele Unite și-au intensificat solicitările către Andrew Mountbatten Windsor, fratele Regelui Charles, să depună mărturie în ancheta privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein, fost infractor sexual condamnat, informează BBC.

Cererile vin în contextul retragerii titlului de „prinț” acordat anterior lui Andrew și al presiunilor publice crescânde asupra familiei regale britanice.

Cel puțin patru membri democrați ai Comisiei de Supraveghere au făcut apeluri repetate pentru ca Prințul Andrew să se prezinte și să răspundă la întrebări, deși comisia este controlată de republicani, care nu au arătat susținere pentru această măsură.

Congresmanul Suhas Subramanyam a afirmat:

„Dacă vrea să-şi reabiliteze numele, dacă vrea să facă ceea ce este corect faţă de victime, va ieşi în faţă”.

Subramanyam a adăugat că Andrew ar putea participa la audieri „de la distanţă, ar putea fi însoţit de un avocat şi ar putea vorbi în privat cu comisia”.

El a subliniat:

„Indiferent cine este – american sau nu – toată lumea ar trebui să fie anchetată”.

În timpul emisiunii Today de la Radio 4, congresmanul a mai declarat:

„Sincer, numele lui Andrew a fost menţionat de multe ori de către victime. Deci, este clar că el ştie ce s-a întâmplat şi vrem doar să se prezinte şi să ne spună ce ştie”.

Raja Krishnamoorthi, membru al comisiei, a declarat la rândul său că ar fi dispus să-l citeze oficial pe fostul Prinț Andrew, deși recunoaște dificultățile de aplicare a acestei măsuri, având în vedere că Andrew se află în afara Statelor Unite.

„Cu toate acestea, dacă Andrew doreşte să vină în Statele Unite sau se află deja aici, atunci se supune jurisdicţiei Congresului SUA şi mă aştept să depună mărturie”, a afirmat Krishnamoorthi.

El a precizat că scopul este „să știm exact ce s-a întâmplat, nu doar pentru a face dreptate supravieţuitorilor, ci şi pentru a preveni repetarea unui astfel de incident”.

În același context, congresmanul Stephen Lynch a spus că mărturia lui Andrew „ar putea fi utilă pentru a se face dreptate acestor supravieţuitori”, deși comisia nu îl poate cita „în situaţia actuală”.

Liz Stein, una dintre acuzatoarele lui Epstein, a declarat că Prințul Andrew ar trebui să „ia iniţiativa” și să ajute anchetatorii americani.

În ultimele săptămâni, presiunea publică asupra monarhiei britanice a crescut, în special după publicarea unor e-mailuri din 2011 care arătau că Andrew menținea contacte cu Epstein la câteva luni după ce susținuse că prietenia lor s-a încheiat.

De asemenea, o carte de memorii postumă a Virginiei Giuffre reiterează acuzațiile conform cărora aceasta ar fi fost forțată să întrețină relații sexuale cu Andrew în adolescență, acuzații pe care Prințul le-a negat constant.

Familia regală britanică a subliniat că, deși Andrew neagă acuzațiile, comportamentul său a implicat „grave erori de judecată”.

La începutul acestei săptămâni, Regele Charles i-a retras fratelui său titlul de „prinț”, decizie luată după luni de presiuni legate de legăturile lui Andrew cu Jeffrey Epstein.

Aceasta marchează un pas semnificativ în răspunsul familiei regale la controversele recente și la chemările Congresului SUA pentru clarificări suplimentare.