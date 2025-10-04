Familia Golescu, un „far” al progresului în modernitatea românească. Dinicu, Iordache și Zinca Golescu au jucat un rol esențial în propășirea României moderne.

În Golești, Argeș, aveau să vină pe lume doi dintre primii lumi­nători ai nației în materie de cultură. Se numeau Iordache și Di­nicu Golescu. Amândoi erau fiii lui Răducanu Golescu. Moșia lor ca și casele din București de mai târziu vor deveni centre pentru școală și cultură. Fiii lor vor fi oameni politici și mili­tari de excepție, la cel mai înalt nivel.

Dinicu Golescu pornește la drum la 1824. Pleacă prin Ardeal, spre Ungaria, Austria, ajunge în Elveția, apoi prin nordul Italiei, prin Slovenia de azi, ajunge în Ungaria, Banat și de aici în Muntenia. A călătorit de trei ori în anul 1824, 1825 și 1826. În acest din urmă an, a publicat la Buda, în scrierea chirilică românească lucrarea „Însemnarea Călătoriii Meale - Constantin Radovici din Golești.

Iordache Golescu redactat mai multe manuale școlare și chiar un dicționar românesc. Fiul său a fost atât prim-ministru cât și ministru la Finanțe și de Externe, după Unirea din 1859 și formarea guvernului unic al României din 1862. A fost pasionat de normele gramaticii, de geografie, redactând chiar și hărți, dintre care una a Țării Românești.

