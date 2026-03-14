F-35 Lightning II: Avionul de luptă „aproape invizibil”, cu care SUA și Israel au lovit decisiv în Iran. Când va primi România primele aparate

Avionul de luptă F-35 Lightning II joacă un rol esențial în loviturile lansate de SUA și Israel împotriva Iranului, relatează euronews.com. Aparatul este considerat unul dintre cele mai avansate din lume, iar România va primi primele modele imediat după 2030, potrivit protocolului semnat.

Președintele american Donald Trump a descris avionul drept „un avion de vânătoare aproape invizibil”, subliniind capacitatea sa de a evita detectarea radar. Caracteristica provine din designul stealth al aparatului, realizat cu materiale speciale și vopsea care absorb undele radar. Datorită acestei tehnologii, avionul poate lansa bombe inteligente, muniții cu dispersie și rachete ghidate cu precizie fără a fi detectat.

Loviturile pot fi executate de la o distanță de până la 400 de kilometri.

F-35 este echipat cu o rețea complexă de senzori. Radarul, camerele și sistemele electronice transmit date într-o platformă integrată care oferă pilotului o imagine completă a câmpului de luptă.

Acest sistem permite identificarea rapidă a amenințărilor și coordonarea cu alte aeronave sau unități militare. În operațiunile din Iran, tehnologia a fost utilizată pentru neutralizarea sistemelor de apărare aeriană, ceea ce a permis altor avioane să opereze fără obstacole majore.

Potrivit informațiilor, Statele Unite și Israelul au folosit F-35 în peste 3.000 de lovituri asupra Iranului începând cu 28 februarie. Operațiunile ar fi dus la moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei și a mai multor comandanți militari de rang înalt.

Aeronava este produsă de compania americană Lockheed Martin și face parte din generația a cincea de avioane de luptă stealth. Modelul este proiectat pentru o gamă largă de misiuni: lupte aeriene, atacuri la sol, supraveghere și recunoaștere.

Avionul poate atinge viteze de aproximativ 2.000 de kilometri pe oră, echivalentul Mach 1.6, și poate opera la altitudini de până la 50.000 de picioare. Autonomia de zbor ajunge la aproximativ 2.200 de kilometri.

Flota americană de F-35 numără peste 600 de aparate. Multe dintre acestea operează în prezent de la baze militare ale aliaților din Orientul Mijlociu, dar și de pe portavioane precum USS Gerald R. Ford din Marea Mediterană și USS Abraham Lincoln din Marea Arabiei. Israelul utilizează încă 48 de aeronave.

Avionul a intrat în serviciu în 2015. Costul unui aparat variază între 80 și 120 de milioane de dolari, în funcție de versiune.

Programul F-35 include trei variante operaționale. Modelul F-35A este destinat decolărilor și aterizărilor pe piste convenționale și misiunilor de lovire la distanță. F-35B este proiectat pentru decolare scurtă și aterizare verticală. F-35C este optimizat pentru operarea de pe portavioane.

Tehnologia avionului permite schimbul de informații în timp real cu alte aeronave și cu forțele aflate la sol.

La finalul anului 2024, România a parafat acordul preliminar pentru achiziționarea avioanelor de generația a cincea de tip Lockheed Martin F-35 Lightning II. Documentul prevede cumpărarea a 32 de aeronave, iar valoarea contractului este estimată la aproximativ 6,5 miliarde de dolari, fără TVA.

Construcția primelor avioane destinate României ar urma să fie finalizată imediat după 2030. Livrările către Armata României ar putea începe în jurul aceluiași an.

Programul complet de livrare este estimat să se încheie după 2035, moment până la care toate cele 32 de aeronave ar urma să intre în dotarea forțelor aeriene.