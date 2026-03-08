Explozie într-un club de noapte din Peru. Cel puțin 31 de persoane au fost rănite în timpul unui spectacol live

O explozie produsă în dimineața zilei de sâmbătă într-un club de noapte din orașul Trujillo, situat în nord-vestul statului Peru, a provocat rănirea a cel puțin 31 de persoane, potrivit autorităților locale, potrivit Reuters.

Incidentul a avut loc în timpul unui spectacol muzical, iar cauza deflagrației este în prezent investigată de autorități.

Guvernul regional din La Libertad a anunțat că persoanele rănite au fost transportate la spitale din zonă pentru îngrijiri medicale, după explozia produsă în clubul de noapte. Incidentul a generat momente de panică în interiorul localului, unde se aflau zeci de persoane.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii exploziei.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, printre victime se află și minori. Ziarul peruan La Republica a relatat, citând autoritatea regională de sănătate, că patru persoane sunt în stare gravă.

Guvernul regional La Libertad a confirmat că spitalele din zonă tratează victimele exploziei produse în clubul din Trujillo. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre identitatea persoanelor rănite.

Incidentul a avut loc în timpul unui spectacol susținut de o formație muzicală peruană. Explozia a provocat panică în rândul celor prezenți, care au încercat să iasă rapid din local pentru a se pune în siguranță.

Imaginile difuzate de un program de știri din Peru arată scene de haos în interiorul clubului, după ce s-a auzit o bubuitură puternică.

În momentul incidentului, pe scenă se afla grupul muzical peruan Amor Rebelde. Membrii formației au transmis ulterior că nu au fost răniți în urma exploziei.

Într-o declarație publicată pe Facebook, formația a menționat că artiștii sunt în siguranță după ceea ce au descris drept „evenimente nefericite” produse în clubul unde susțineau spectacolul.

⚠️ Important Grenade attack inside a nightclub in Peru — 33 injured, including minors pic.twitter.com/beMqeAvbDM — Open News© (@OpenNewNews) March 7, 2026

Explozia a avut loc în timp ce publicul participa la concert, iar martorii au relatat că o bubuitură puternică a fost auzită înainte ca oamenii să înceapă să fugă spre ieșiri.

Autoritățile investighează în prezent circumstanțele producerii incidentului și nu au confirmat cauza exactă a deflagrației.

Incidentul are loc într-un context în care Peru se confruntă cu o creștere a violenței asociate criminalității organizate. Potrivit relatărilor din presa locală, în orașul Trujillo au fost raportate în trecut atacuri de mai mică amploare asupra unor cluburi de noapte.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit dacă explozia de sâmbătă are legătură cu aceste incidente sau cu activitatea unor grupări criminale.

Ancheta este în desfășurare, iar oficialii urmează să stabilească dacă explozia a fost accidentală sau provocată.