Experți în drepturile omului cer investigații internaționale după desecretizarea „Epstein Files”

Publicarea la scară largă a documentelor cunoscute sub denumirea de „Epstein Files” a adus în atenția publică ceea ce experți independenți în drepturile omului descriu drept „dovezi tulburătoare și credibile” privind existența unei posibile rețele criminale globale, potrivit ONU.

Potrivit acestora, materialele ar indica acte sistematice de abuz sexual, trafic și exploatare a femeilor și fetelor.

Într-o declarație făcută publică luni, experții – care acționează în nume propriu în baza mandatelor primite de la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului – au subliniat gravitatea presupuselor fapte documentate.

Aceștia au avertizat că natura și amploarea acuzațiilor ar putea intra în categoria celor mai serioase infracțiuni prevăzute de dreptul internațional.

Experții au arătat că „conduita raportată ar putea constitui sclavie sexuală, violență reproductivă, dispariție forțată, tortură, tratamente inumane și degradante și femicid”. În evaluarea lor, amploarea și caracterul sistematic al faptelor necesită o analiză judiciară aprofundată.

„Atât de gravă este amploarea, natura, caracterul sistematic și dimensiunea transnațională a acestor atrocități împotriva femeilor și fetelor, încât o parte dintre ele ar putea îndeplini în mod rezonabil pragul juridic al crimelor împotriva umanității”, au declarat experții.

Conform dreptului penal internațional, crimele împotriva umanității sunt definite ca acte precum violul, sclavia sexuală, prostituția forțată, traficul de persoane, persecuția, tortura sau omorul, comise ca parte a unui atac generalizat sau sistematic îndreptat împotriva unei populații civile, cu cunoașterea contextului.

Experții au precizat că tiparele descrise în documentele publicate „pot îndeplini acest prag” și au cerut ca presupusele infracțiuni să fie investigate și, dacă este cazul, urmărite penal „în toate instanțele naționale și internaționale competente”.

Publicarea materialelor a fost realizată în baza Epstein Files Transparency Act, lege promulgată la 19 noiembrie 2025. După o serie de întârzieri, United States Department of Justice a anunțat, la 30 ianuarie 2026, declasificarea unui volum considerabil de documente.

Tranză materială a inclus peste trei milioane de pagini, aproximativ 2.000 de înregistrări video și 180.000 de imagini, potrivit informațiilor oficiale.

Jeffrey Epstein, mort în august 2019 într-un centru de detenție din New York, a fost investigat în Statele Unite pentru presupusa operare a unui sistem de recrutare și exploatare sexuală a unor tinere fete, multe dintre ele minore și aflate în situații vulnerabile.

Cercul său de relații a inclus politicieni, oameni de afaceri și personalități publice, fapt care a amplificat interesul internațional asupra anchetelor.

Ghislaine Maxwell, colaboratoare apropiată a lui Epstein, a fost condamnată în 2021 pentru trafic sexual și alte infracțiuni conexe, primind în 2022 o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

Cu toate acestea, autoritățile și experții au remarcat că persistă întrebări legate de posibila implicare a altor persoane, structuri financiare și dimensiuni transnaționale ale presupusei rețele.

Experții independenți au evidențiat obligațiile statelor, prevăzute de dreptul internațional al drepturilor omului, de a preveni, investiga și sancționa violența împotriva femeilor și fetelor, inclusiv atunci când faptele sunt comise de actori privați.

Aceștia au declarat că „toate acuzațiile conținute în ‘Epstein Files’ sunt de o natură extrem de gravă și necesită investigații independente, temeinice și imparțiale, precum și anchete care să stabilească modul în care astfel de infracțiuni au putut continua timp îndelungat”.

Declarația a menționat, de asemenea, existența unor „erori grave” în procesul de declasificare, inclusiv divulgarea accidentală a unor informații sensibile privind victimele.

„Eșecul de a le proteja confidențialitatea le expune riscului de represalii și stigmatizare”, au avertizat experții, solicitând adoptarea unor proceduri standard axate pe protecția victimelor.

Experții au subliniat că „demisiile persoanelor implicate nu reprezintă un substitut adecvat pentru răspunderea penală”. Aceștia au salutat inițiativele unor guverne de a investiga oficiali actuali și foști, precum și persoane private menționate în documente.

„Orice sugestie că este momentul să se meargă mai departe de ‘Epstein Files’ este inacceptabilă. Este imperativ ca guvernele să acționeze decisiv pentru a trage la răspundere făptuitorii. Nimeni nu este prea bogat sau prea puternic pentru a fi mai presus de lege”, au concluzionat experții.