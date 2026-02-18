Social

Dosarele Epstein. Cel puţin o moldoveancă a fost traficată prin reţelele miliardarului american

Dosarele Epstein. Cel puţin o moldoveancă a fost traficată prin reţelele miliardarului americanJeffrey Epstein. Sursă foto: Captură video
Republica Moldova. Cel puţin o moldoveancă a fost traficată prin reţeaua miliardarului pedofil Jeffrey Epstein.

Tânăra i-a fost făcută cadou unui afacerist arab, dar acesta nu a rămas mulţumit .

Cazul reiese din corespondenţa dintre Jeffrey Epstein şi Sultan Bin Sulayem. Din această corespondenţă putem concluziona că Republica Moldova era pentru miliardarul pedofil o sursă de marfă vie.

De-a lungul anilor, Republica Moldova a constituit o sursă majoră pentru traficanţii de fiinţe umane. Mii de tinere, mânate de sărăcie, au ajuns în bordelurile din Turcia, ţările arabe şi Occident.

Afaceristul din Emirate, nemulţumit de cadoul lui Epstein

Sultan Bin Sulayem, un afacerist din Emirate, l-a probozit pe Jeffrey Epstein pentru fata din Republica Moldova pe care i-a trimis-o.

Arabul i-a scris pedofilului că fata moldoveancă l-a dezamăgit pentru că nu era la fel de drăguţă ca în fotografia pe care i-a trimis-o anterior.

Autorităţile moldoveneşti, departe de dosarele Epstein

Despre acest caz a relatat într-o postare pe Facebook sociologul Vitalie Sprînceană. Acesta se întreabă care se întreabă de ce Procuratura de la Chişinău nu inițiază investigații pe acest caz și altele, dacă au avut loc.

„În mai multe țări au loc acum cercetări legate de implicatea unor afaceriști și politicieni în documentele Epstein… au loc demisii, în Marea Britanie s-ar putea să cadă Guvernul..

În Moldova Procuratura nu ar vrea să inițieze astfel de acțiuni? Adică cercetări și investigații cu privire la agenții locali - politici, din structurile de forță, agenții de modă - care au gestionat lanțurile de trafic de femei?”, a scris sociologul Vitalie Sprînceană.

Moldovencile, menţionate şi în alte dosare Epstein

Femeile din Republica Moldova apar menționate şi în alte documente asociate lui Jeffrey Epstein. De exemplu, în corespondența fostului ministru de externe al Slovaciei, Miroslav Lajčák.

În ianuarie 2019, aflat în vizită oficială la Chișinău, Lajčák îi transmitea lui Epstein salutări din „Moldova iubită” și menționa că „fetele sunt chiar frumoase”.

Lajčák a negat orice faptă ilegală, descriind comunicările ca fiind informale și vesele. Ulterior, fincţionarul și-a dat demisia pentru a preveni ca prim-ministrul să suporte costuri politice, conform relatărilor din presa slovacă.

