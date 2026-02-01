International

Un politician din Europa, nevoit să demisioneze după scandalul Epstein

Un politician din Europa, nevoit să demisioneze după scandalul EpsteinJeffrey Epstein. Sursă foto: Captură video
Scena politică din Slovacia este zguduită de un scandal cu ramificații internaționale, după ce premierul Robert Fico a acceptat, sâmbătă, demisia consilierului său pentru securitate națională, Miroslav Lajčák.

Decizia vine la o zi după publicarea unor documente masive din dosarul lui Jeffrey Epstein, în care apare și numele fostului ministru slovac de Externe.

Cazul a fost relatat inițial de Politico, pe baza informațiilor apărute după desecretizarea a milioane de pagini de documente de către Departamentul de Justiție al SUA. Materialele includ corespondență, note de investigație și schimburi de mesaje care fac referire la mai multe personalități politice, economice și publice din întreaga lume.

Decizia lui Robert Fico și mesajul public transmis

Premierul slovac a anunțat acceptarea demisiei într-o declarație video publicată pe Facebook. În mesajul său, Robert Fico a evitat tonul critic și a ales să sublinieze cariera diplomatică a lui Miroslav Lajčák, pe care l-a descris drept „un mare diplomat”.

Fico a afirmat că Slovacia pierde, prin această plecare, „o sursă incredibilă de experiență în diplomație și politică externă”. Declarația vine în contextul în care Lajčák a fost ministru de Externe al Slovaciei în mai multe guverne conduse chiar de Fico, între anii 2009 și 2020, fiind una dintre cele mai cunoscute figuri ale diplomației slovace din ultimele decenii.

Ce apare în documentele din dosarul Epstein

Vineri, Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice peste trei milioane de pagini de documente din dosarele legate de Jeffrey Epstein, finanțatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale. Publicarea acestui volum uriaș de materiale a generat reacții în lanț în mai multe state, întrucât dosarele conțin nume ale unor persoane cunoscute din politică, afaceri și mediul academic.

Printre aceste documente apar și schimburi de mesaje între Miroslav Lajčák și Epstein. Potrivit informațiilor făcute publice, corespondența conține remarci cu tentă informală și glume despre femei, în paralel cu discuții despre activitatea diplomatică a lui Lajčák.

Într-unul dintre aceste schimburi, Epstein ar fi glumit cu oficialul slovac în timp ce acesta discuta despre întâlniri cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Deși documentele nu indică fapte penale comise de Lajčák, simpla asociere cu numele lui Epstein a fost suficientă pentru a declanșa un scandal politic major la Bratislava.

Miroslav Lajčák. Sursa foto: Parlamentul European

Reacția lui Miroslav Lajčák și explicațiile oferite

După apariția documentelor, Miroslav Lajčák a negat inițial orice comportament ilegal sau neetic. El a descris comunicările cu Epstein drept „informale” și „lipsite de gravitate”, susținând că acestea nu au avut legătură cu activitatea sa oficială sau cu decizii de stat.

Ulterior, fostul ministru de Externe a decis să își prezinte demisia din funcția de consilier pentru securitate națională. Potrivit relatărilor din presa slovacă, Lajčák ar fi explicat că face acest pas pentru a-l proteja pe premier de costuri politice suplimentare.

„Nu pentru că am făcut ceva ilegal sau neetic, ci pentru ca el să nu suporte costurile politice pentru ceva care nu are legătură cu deciziile sale”, ar fi declarat Lajčák, potrivit mass-media locale.

Presiuni politice și reacția opoziției

Scandalul a fost rapid exploatat de opoziția slovacă, care s-a unit în a cere demisia lui Miroslav Lajčák. Criticile au vizat nu doar schimburile de mesaje apărute în dosarele Epstein, ci și riscurile de imagine și securitate pe care le-ar fi presupus menținerea sa într-o poziție-cheie din apropierea premierului.

