Noile nume din Dosarul Epstein: Elon Musk, Richard Branson, Bill Gates. Documentele contrazic „dezgustul” public al elitei. Exclusiv

Au susținut că nu l-au cunoscut bine. Au spus că au fost dezgustați de el din prima clipă. Au pretins că au fost atrași doar de intelectul său, de pasiunea pentru știință sau de flerul său în afaceri. Dar un val masiv de documente, aproape trei milioane de pagini, proaspăt publicate, contrazice ani de negări atente din partea unora dintre cei mai puternici oameni ai lumii, scrie New York Times.

De la arestarea și sinuciderea lui Jeffrey Epstein în 2019, elita globală s-a grăbit să se distanțeze de finanțistul căzut în dizgrație. Cu toate acestea, noile dezvăluiri arată că legăturile acestora cu Epstein au fost mult mai profunde, mai intense și mai persistente decât s-a recunoscut vreodată, continuând chiar și după ce acesta a devenit un infractor sexual condamnat în 2008. Elon Musk, Bill Gates, Richard Branson, sunt câteva nume de miliardari prezente pe listă.

Deși documentele nu schimbă fundamental înțelegerea publică asupra faptelor lui Epstein, ele expun o rețea de complicitate socială: schimburi de mesaje prietenoase („chummy”), invitații călduroase și legături financiare strânse cu figuri din Hollywood, Wall Street, Washington și industria modei. Iată principalele figuri expuse de noile documente și cum contrastează realitatea cu declarațiile lor publice.

Elon Musk, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, a susținut anul trecut pe rețelele de socializare că refuzul său de a vizita insula lui Epstein a fost un act de principiu, afirmând că Epstein „a încercat să mă ducă pe insula lui și am REFUZAT”.

Totuși, documentele arată o altă poveste. În noiembrie 2012, Musk părea nerăbdător să îl viziteze. Într-un email adresat lui Epstein, magnatul întreba: „În ce zi/noapte va fi cea mai sălbatică petrecere pe insula ta?”.

Musk a reacționat, reiterând că a avut o corespondență limitată și a refuzat invitațiile, dar tonul email-urilor sugerează o familiaritate pe care a încercat să o minimizeze.

Howard Lutnick, actualul Secretar al Comerțului, a povestit într-un podcast cum o vizită la conacul lui Epstein de la mijlocul anilor 2000 l-a făcut să jure că nu va mai sta niciodată în aceeași cameră cu „acea persoană dezgustătoare”.

Documentele sugerează că dezgustul a fost temporar. În 2012, Lutnick a schimbat email-uri cu Epstein pentru a aranja o vizită de Crăciun pe insula privată a acestuia, împreună cu soția și copiii săi. Ulterior, Epstein i-a transmis prin asistentul său: „Mă bucur că te-am văzut”.

Documentele arată că, în 2013, Epstein și-a trimis sieși emailuri în care făcea referire la o presupusă „dispută conjugală” între Bill și Melinda Gates. Nu este clar dacă aceste notițe au fost vreodată trimise altcuiva.

O purtătoare de cuvânt a lui Bill Gates a respins vehement informațiile, numindu-le „absolut absurde și complet false”. Aceasta a precizat că documentele reflectă doar frustrarea lui Epstein cauzată de refuzul lui Gates de a menține o relație, fiind o încercare a acestuia de a-l „prinde în capcană și defăima”. Reprezentanții Melindei French Gates nu au oferit un comentariu.

Miliardarul britanic Richard Branson a avut, de asemenea, o relație mai familiară decât se știa. Într-un schimb de email-uri din 2013, Branson îi scria lui Epstein: „A fost foarte plăcut să te văd ieri”. Adăugând o glumă care acum capătă conotații sinistre: „Oricând ești în zonă, mi-ar plăcea să te văd. Atâta timp cât îți aduci haremul!”.

Reprezentanții lui Branson susțin acum că a fost vorba doar de o întâlnire de afaceri și că femeile menționate erau adulte.

Andrew Farkas, un magnat imobiliar din New York cu legături politice puternice, a susținut anul trecut că relația sa cu Epstein a fost „pur de afaceri”. Cei doi au deținut împreună un mic port în St. Thomas.

Realitatea din email-uri este însă mult mai personală. Într-o notă din 2018, Farkas îi spunea lui Epstein că îl iubește și îl consideră unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, semnând mesajul cu „xoxo”. Mai mult, cei doi schimbau email-uri vulgare despre femei încă din 2010, după prima condamnare a lui Epstein.

Kathy Ruemmler, fost consilier juridic la Casa Albă în mandatul lui Barack Obama și actual consilier general la Goldman Sachs, a declarat că i-a oferit lui Epstein doar servicii profesionale.

Noile email-uri dezvăluie discuții despre întâlniri cu ceea ce ea numea „fetele”, analize ale viselor sale tulburătoare și aranjamente pentru a primi cadouri scumpe de la Epstein. Goldman Sachs a comentat spunând că era „binecunoscut faptul că Epstein oferea favoruri nesolicitate”.

Peter Thiel, miliardarul din Silicon Valley, a insinuat în trecut că secretele despre Epstein ar putea fi dezvăluite politic. Ironic, documentele arată că o firmă de investiții co-fondată de Thiel a acceptat 40 de milioane de dolari de la Epstein, iar cei doi au corespondat timp de cel puțin cinci ani. Epstein îl îndemna în 2018: „Vizitează-mă în Caraibe”.

De asemenea, o victimă a declarat sub jurământ că l-a întâlnit pe Sergey Brin, co-fondatorul Google, pe insula Little St. James.

Documentele arată cum Epstein acționa ca un intermediar între bărbați bogați și femei tinere.

Steve Tisch (co-proprietar New York Giants) a fost numit de Epstein un „prieten nou, dar cu interese evident comune”. Într-un email, Epstein îl întreba dacă vrea să invite o rusoaică anonimă la o întâlnire, Tisch răspunzând cu întrebarea: „Să mă aștept la «necazuri»?”.

Leon Black, principalul finanțator al lui Epstein în anii 2010, a negat orice legătură non-profesională. Totuși, documentele arată plăți de peste 600.000 de dolari, etichetate ca „cadouri”, către o doamnă din anturajul lui Epstein, iar Epstein se oferea să îi supravegheze fostele partenere.

Ceea ce reiese cel mai clar din aceste milioane de pagini nu este doar natura diabolică a lui Jeffrey Epstein, ci ușurința cu care acesta a rămas integrat în cercurile înalte după condamnarea sa din 2008, conchide NYT.

Puterea, banii și influența sa au continuat să atragă oameni care, deși astăzi își exprimă regretul sau dezgustul, la vremea respectivă erau mai mult decât dispuși să îi treacă pragul, să îi accepte banii și să ignore abuzurile comise în văzul tuturor.