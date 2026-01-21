Expert: Unirea cu România și aderarea la NATO ar pune capăt influenței ruse în Republica Moldova

Republica Moldova. Unirea cu România și integrarea în NATO reprezintă, din perspectiva Kremlinului, scenariul care ar pune capăt definitiv dominației ruse asupra Republicii Moldova, motiv pentru care Moscova reacționează agresiv ori de câte ori această opțiune este readusă în discuție. Afirmația aparține analistului politic Anatol Țăranu și a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune.

Potrivit lui Anatol Țăranu, Comunitatea Statelor Independente nu a fost, în timp, un simplu cadru de cooperare post-sovietic, ci un mecanism prin care Federația Rusă a încercat să-și mențină influența asupra fostelor republici sovietice.

„La începuturi, despre CSI se vorbea ca despre o formă de «divorț civilizat» a fostelor republici sovietice. Iată că acest divorț s-a întins în timp. Federația Rusă încearcă să prefacă CSI într-un organism internațional care servește categoric intereselor geopolitice ale Moscovei. Toate aceste lucruri, inclusiv războiul hibrid împotriva Republicii Moldova și nenumăratele încălcări ale statutului CSI de către Federația Rusă, au determinat Chișinăul să înceapă procedura de părăsire a acestei organizații”, a declarat analistul.

În opinia sa, orientarea clară spre Uniunea Europeană face incompatibilă menținerea Republicii Moldova într-o structură dominată politic de Rusia.

Fostul ambasador susține că Moscova și-a erodat singură instrumentele de presiune economică asupra Chișinăului, prin sancțiuni comerciale și decizii unilaterale care au forțat Republica Moldova să-și diversifice piețele.

„Mai degrabă CSI este o formă simbolică, care le permite rușilor să insiste asupra ideii că spațiul post-sovietic rămâne închegat. Acordurile economice și vamale au fost încălcate în repetate rânduri chiar de Federația Rusă, inclusiv în raport cu Republica Moldova. Acest lucru ne-a făcut să nu mai avem niciun interes real să rămânem membri ai acestei organizații”, a explicat Țăranu.

El subliniază că, din punct de vedere economic, ieșirea din CSI nu va produce pierderi majore, iar situația migranților moldoveni din Rusia este, în realitate, mai degrabă o vulnerabilitate pentru Moscova decât pentru Chișinău.

Analistul consideră că reacțiile agresive ale Kremlinului sunt generate, în primul rând, de perspectiva pierderii controlului strategic asupra regiunii.

„Avem influență politică, geopolitică și economică exercitată de Rusia, care susține regimul separatist de la Tiraspol și a făcut ca Republica Moldova, în 35 de ani de independență, să nu-și poată restabili integritatea teritorială. Totul se datorează Federației Ruse. Tot mai mulți oameni conștientizează astăzi că principalul pericol existențial pentru statul nostru vine din această direcție”, a declarat Anatol Țăranu.

În acest context, unirea cu România este percepută de Moscova drept un scenariu deosebit de periculos, întrucât ar însemna automat integrarea Republicii Moldova în spațiul de securitate al NATO.

Tema reunificării a revenit recent în discursul public și prin declarațiile unor oficiali de rang înalt. Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a avertizat că o apropiere periculoasă a Federației Ruse de granițele Republicii Moldova, care ar amenința suveranitatea și securitatea cetățenilor, ar putea determina autoritățile de la Chișinău să ridice explicit problema unirii cu România, după modelul anului 1918.

La rândul său, președinta Maia Sandu a declarat, într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, că, în cazul organizării unui plebiscit, ar vota în favoarea unirii cu România, precizând însă că, din poziția de șef al statului, este obligată să țină cont de realitățile și diviziunile din societatea moldovenească.

Declarațiile de la Chișinău au fost urmate de un mesaj clar din partea Bucureștiului. Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat că Republica Moldova rămâne „o prioritate esențială de politică externă” pentru România, iar integrarea europeană a acesteia reprezintă „una dintre căile de a fi împreună”.