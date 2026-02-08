Experiența unui american mutat în România. Ce l-a impresionat în țara noastră

Un american stabilit la Oradea s-a declarat impresionat de nivelul de dezvoltare al României, contrazicând percepțiile negative din străinătate. Într-un videoclip pe Tiktok, Martel a lăudat tehnologia și viteza internetului și a subliniat că realitatea de zi cu zi din țară este mult mai bună decât o imagine stereotipică.

Un american stabilit la Oradea, Martel, a declarat pe TikTok că percepțiile negative ale altor americani despre România sunt eronate. El a povestit că mulți îl întrebau dacă are electricitate, Wi-Fi sau magazine alimentare aproape de casă, subliniind că viața aici este mult mai dezvoltată decât se crede.

„Am fost la sala , iar acolo intrarea se face pe baza unui scaner facial. E acolo un scaner care îți scanează fața. N-am fost niciodată într-o sală în SUA în care să văd scaner facial. Niciodată! ”, a delcarat Martel.

Martel a dat exemplu o sală de fitness unde accesul se face prin scaner facial, explicând că nu a văzut niciodată așa tehnologie în SUA. El a spus că România are mai multă tehnologie decât și-ar fi imaginat și că realitatea depășește așteptările străinilor.

Tânărul american Martel s-a arătat uimit de conexiunea rapidă la internet din România, subliniind că țara se situează printre cele cu cel mai rapid internet din lume, contrar percepțiilor prietenilor săi. El a spus pe TikTok că, deși sistemul monetar diferă de cel din SUA, restul condițiilor sunt „extrem de bune”.

Martel a adăugat că România nu este deloc „o pustietate” și a întrebat retoric dacă greșește în privința internetului rapid. De asemenea, el a început să învețe limba română pentru a se integra mai ușor în comunitatea locală din Oradea.

Martel s-a arătat impresionat de viteza internetului din România și a spus pe TikTok că țara oferă acces rapid, contrar impresiei că viața aici ar fi izolată. El a subliniat că România este recunoscută pentru cel mai rapid internet din lume.

Un alt american, Mike, a declarat pe TikTok că a fost surprins de prezența covrigilor la fiecare colț și de varietatea acestora. El a glumit că „România nu e o țară sigură… covrigi la fiecare colț” și că cântarul său „nu e fericit” din cauza tentațiilor culinare.