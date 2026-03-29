Exclusiv. Ulei de floarea-soarelui în loc de motorină. Experimentul care îi costă scump pe șoferii din România

Scumpirile constante de la pompă îi determină pe tot mai mulți șoferi să caute soluții pentru a reduce costurile de zi cu zi. În timp ce unii au ales să renunțe temporar la mașină și să aleagă transportul în comun, alții încearcă variante alternative, unele dintre ele riscante și complet nepotrivite pentru autoturismele moderne. În acest context, a reapărut ideea utilizării uleiului de floarea-soarelui în loc de motorină, o metodă cunoscută din trecut, când motoarele diesel erau mai simple și tolerau mai ușor combustibili neconvenționali. În exclusivitate pentru EVZ, Daniel Lazăr, vicepreședintele Patronatului Operatorilor de Service Auto din România (POSA) a explicat că această practică poate atrage costuri uriașe.

Reprezentantul POSA atrage atenția că motoarele moderne sunt construite pentru a funcționa cu o precizie ridicată și la presiuni foarte mari, iar utilizarea unor combustibili neconformi poate provoca rapid defecțiuni la componente esențiale, precum injectoarele sau pompa de injecție, unele dintre cele mai scumpe piese din sistemul auto.

Marian Lazăr îi îndeamnă pe șoferi să evite această practică, în special în cazul autoturismelor mai noi.

„Uleiul de floarea-soarelui poate distruge injectoarele, pompa de injecție și întregul sistem de alimentare. Varianta aceasta funcționa la mașinile de generație veche, însă o mașină de generație nouă, după 2012, nici nu mai pornește cu așa ceva. Îi sfătuiesc pe șoferi să nu încerce acest lucru, pentru că vor apărea costuri enorme de reparație”, a explicat Marian Lazăr, vicepreședintele POSA.

Potrivit acestuia, chiar și o singură alimentare greșită poate provoca defecțiuni serioase, iar intervențiile în service implică sume considerabile, mai ales atunci când este necesară înlocuirea întregului sistem de injecție.

În paralel cu aceste riscuri, șoferii s-ar putwa și cu o creștere generalizată a costurilor în domeniul auto, alimentată de scumpirea carburanților și de majorarea cheltuielilor de transport și producție, care afectează direct prețul pieselor de schimb.

„Prețurile carburanților o să mai crească și, probabil, va exista un tăvălug de majorări în toate sectoarele, inclusiv în cel al reparațiilor. Nu se scumpesc neapărat piesele în sine, ci lanțul de aprovizionare va deveni mult mai costisitor. Piesele vin din străinătate, iar transportul lor este deja scump, având în vedere că majoritatea camioanelor funcționează pe motorină. Dacă vor crește și prețurile din sectorul energiei, este de așteptat ca și costurile de producție să urce”, a adăugat el.

Proiectul de ordonanță de urgență care vizează atenuarea efectelor scumpirii carburanților a fost introdus în ultimul moment pe agenda Guvernului, după ce inițial nu figura pe ordinea de zi.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Executivul urmează să adopte cel târziu joi un prim pachet de măsuri menite să reducă impactul creșterii prețurilor la carburanți, influențate de evoluțiile de pe piețele internaționale și de conflictul din Orientul Mijlociu.

În acest context, șeful Guvernului a avut miercuri discuții cu reprezentanții patronatelor, întâlnirea fiind axată pe identificarea unor soluții rapide pentru sprijinirea populației și a mediului economic, afectate de scumpirile din sectorul energetic.

În timpul consultărilor, premierul, alături de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat principalele direcții ale proiectului de ordonanță, care are ca scop intervenția pe piața carburanților și garantarea continuității aprovizionării.

„Lucrăm la măsuri care să asigure un comportament corect pe piață și să protejeze consumatorii, în contextul actual. În prima ședință de guvern vom adopta o ordonanță care va permite intervenții rapide și va contribui la securitatea aprovizionării, urmând ca săptămâna viitoare să venim cu un nou set de soluții”, a arătat premierul Ilie Bolojan.

La stația Petrom, benzina standard era afișată în dimineața de 25 martie la 9,28 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la 10,12 lei pe litru.