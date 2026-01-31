Exclusiv Drumurile vinului. O călătorie prin regiunile viticole ale României

România este una dintre cele mai vechi țări viticole din Europa, cu o tradiție care începe din perioada dacilor și continuă astăzi printr-o industrie modernă, dinamică și tot mai apreciată internațional. În anii 2025–2026, vinul românesc și enoturismul cunosc o dezvoltare accelerată, susținută de investiții în crame, promovarea soiurilor autohtone și interesul tot mai mare al turiștilor pentru experiențe autentice. Drumurile vinului reprezintă o formă ideală de a descoperi această moștenire, îmbinând peisaje spectaculoase, cultură locală și degustări de vinuri de calitate.

România este organizată în mai multe regiuni viticole distincte, fiecare cu caracter propriu determinat de climă, sol și tradiție. Podișul Transilvaniei este recunoscut pentru vinurile sale albe elegante, cu aciditate echilibrată, obținute în zone precum Târnave și Lechința. Dealurile Moldovei formează cea mai întinsă regiune viticolă a țării și sunt cunoscute pentru vinurile albe aromate și vinurile dulci naturale din Cotnari, Huși și Odobești.

Muntenia și Oltenia reprezintă inima vinurilor roșii românești, cu podgorii celebre precum Dealu Mare și Drăgășani, care produc vinuri intense, corpolente și potrivite pentru maturare. Banatul și Crișana se remarcă printr-o combinație armonioasă între soiuri internaționale și tradiție locală, în podgoriile de la Recaș și Miniș, în timp ce Dobrogea și Terasele Dunării oferă vinuri expresive în zone precum Domeniul Coroanei Segarcea și Murfatlar.

Drumurile vinului din România sunt trasee turistice tematice care traversează zone viticole importante și conectează crame, sate tradiționale, obiective culturale și peisaje naturale deosebite. În perioada 2025–2026, traseele sunt mai bine marcate și adaptate pentru turiști, multe crame oferind tururi ghidate, degustări profesioniste și experiențe gastronomice locale.

Drumurile viticole din Muntenia și Prahova sunt printre cele mai vizitate, trecând prin crame renumite precum Crama 1777 Valea Călugărească, Domeniile Săhăteni și Crama Budureasca, care combină tradiția cu tehnologiile moderne de vinificație. În Transilvania și Banat, vizitatorii pot descoperi Crama Liliac și Crama Recaș, care oferă degustări și tururi în vii, cu prezentarea atentă a procesului de producție.

Majoritatea cramelor românești sunt adaptate pentru turism și oferă experiențe complete, care includ vizite în vie, prezentarea procesului de vinificație și degustări ghidate. Cramele organizează cine tematice, degustări verticale și evenimente private pentru grupuri. Printre experiențele recomandate se numără degustările la Crama Liliac din Bălțești, vinurile premiate la Crama Budureasca și evenimentele interactive de la Domeniile Săhăteni.

Vinul românesc se definește prin diversitate și autenticitate. Soiurile autohtone, precum Feteasca Neagră, Feteasca Regală, Feteasca Albă și Grasă de Cotnari, reflectă terroir-ul local și oferă experiențe distincte comparativ cu vinurile internaționale. În paralel, soiurile internaționale cultivate în România, precum Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc și Riesling, ating un nivel ridicat de calitate, beneficiind de condiții naturale favorabile și de tehnologii moderne de vinificație.

Festivalurile de vin și concursurile internaționale joacă un rol important în promovarea vinului românesc. Printre evenimentele majore programate în 2026 se numără RO-Wine Festival Cluj-Napoca, Super Tasting București și Iași, și VINARIUM – Concurs Internațional de Vinuri, care aduc în prim-plan vinurile locale, masterclass-uri cu somelieri și experiențe gastronomice asociate vinului.

O tendință importantă este orientarea către sustenabilitate, vinuri ecologice și practici prietenoase cu mediul. Tot mai multe crame adoptă agricultura responsabilă și comunică transparent procesul de producție, răspunzând cerințelor unui public informat și atent la calitate.

Drumurile vinului din România oferă o călătorie prin istorie, natură și gust, reflectând evoluția unei industrii care îmbină tradiția cu inovația. Cramele moderne precum Budureasca, Liliac, Recaș și Domeniile Săhăteni, alături de festivaluri de profil din 2026, transformă România într-o destinație atractivă pentru iubitorii de vin. Vinurile românești își consolidează identitatea și își afirmă tot mai mult locul pe harta internațională a vinului, invitând la descoperire și experiențe autentice.