Exclusiv. De ce nu îl dă afară Răzvan Burleanu pe Edi Iordănescu. Blocaj total la FRF, președintele dă explicații penibile

Naționala de fotbal a României a retrogradat în a 3-a urnă valorică a Ligii Națiunilor, chiar dacă a încheiat campania cu un succes obținut luni, în Giulești, scor 4-1. „Tricolorii” au încheiat pe ultima poziție o grupă din care au mai făcut parte Bosnia, Muntenegru și Finlanda. Practic, selecționerul Edi Iordănescu (44 de ani) nu a reușit minuni. Cu o arie de selecție săracă, bazată pe jucători modești, selecționerul n-a reușit mai mult decât au reușit predecesorii săi, Cristoph Daum, Cosmin Contra și Mirel Rădoi.

Edi Iordănescu rămâne selecționer al naționalei României

Dar, deocamdată, nu se pune problema înlocuirii lui Edi Iordănescu. Surse din cadrul Federației Române de Fotbal ne-au declarat că Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță nu au la îndemână variante mai bune. La „Casa Fotbalului” este o criză și de imagine, și de bani, pentru că bugetul s-a subțiat serios din cauza ratării pe bandă rulantă a calificărilor la turneele finale. Fapt ce a dus și la venituri modeste aduse de sponsorizări.

Edi Iordănescu a fost o soluție de compromis în momentul numirii, după ce Gică Hagi și Loți Boloni au refuzat să preia Răzvan Burleanu Așa că în momentul de față, președintele Burleanu și sfătuitorul Stoichiță nu au variante. Cei doi au decis să meargă pe mâna lui Edi Iordănescu. În condițiile în care nu sunt mulțumiți deloc de munca actualului selecționer.

Este garantat de FRF, din lipsă de variante

Burleanu a spus public, astăzi, că îi garantează postul lui Iordănescu. Președintele FRF a dat și o explicație penibilă afirmând că, după retrogradare, România va da peste adversari mai abordabili.

„Au fost demarate procedurile pentru zilele următoare. Vineri urmează o ședință a Comsiei Tehnice, apoi, raportul va fi validat de o ședință a CEx. Vrem ca la tragerea la sorți pentru Euro 2024 să știm sigur ce antrenor vom avea. Eu pot să vă zic propunerea mea, este Edi Iordănescu!

Rolul nostru, ca administrație, este să oferim tot ce trebuie din punct de vedere logistic. Am încercat să scoatem maximum posibil cu orice selecționer. Dacă ne uităm la ultimele două meciuri, suntem de acord că s-a creat o coeziune la nivelul lotului. Ne dă încredere pentru campanania care începe în luna martie a anului viitor, avem motive de optimism.

Ce ne bucură este că nu ne-am dus mai jos de urna a 3-a în tragerea la sorți pentru Euro 2024. În ceea ce privește că în următoarea ediție a Ligii Națiunilor am retrogradat, vom întâlni echipe mai accesibile. Ce ne interesează este că în meciul cu Finlanda am văzut 9 jucători crescuți la tineret, iar cu Bosnia am văzut 7 jucători. Acești jucători trebuie să își atingă potențialul maxim campania următoare”, a afirmat Burleanu.