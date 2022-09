Mirel Rădoi, după meciul dintre CSU Craiova – Farul: „Sunt dator jucătorilor cu o masă, le-am promis la pauză că voi plăti”

Antrenorul oltenilor a vorbit despre evoluția meciului dintre CSU Craiova – Farul, dar și despre prestația echipei sale din ultimul meci din etapa a noua a SuperLigii.

Mirel Rădoi, despre meciul dintre CSU Craiova – Farul

„Am arătat doar 30-40% din forța noastră în prima repriză, apoi am controlat jocul în partea a doua. Greșelile la pase au venit ca urmare a mișcărilor târzii. Pasele au părut contratimp, dar de fapt mișcările au fost întârziate. La pauză am reglat anumite lucruri tactice. Le-am zis că dacă am marcat două goluri în prima parte, putem să reușim asta și în repriza a doua, cu amendamentul că nu mai putem încasa gol.

Am avut încredere, curaj în partea a doua, le-am zis să nu stăm cu capul în pământ, nu avem nicio șansă dacă stăm așa și în acest caz ar trebui să rămânem la vestiare. Acum, sunt dator la ei cu o masă, le-am promis la pauză că voi plăti o masă dacă dăm două goluri în repriza a doua și nu mai primim”, a mărturisit Mirel Rădoi.

Ce au declarat jucătorii olteni după meciul cu Farul

Marcatorul CSU Craiova Andrei Ivan a reușit să înscrie două goluri în poarta adversarilor, atacantul român declarând că l-a ajutat încrederea pe care i-o inspiră antrenorul său.

„În prima repriză am greșit toate pasele, dar a fost important că am marcat două goluri și am intrat cu un moral mai bun la pauză. Mister ne-a trezit la pauză. Ne-a dat încredere, ne-a spus că prima repriză a fost doar un accident. Acum avem un moral mai bun, trebuie să dăm totul pe teren și să ne apropiem de podium”, a fost mesajul lui Andrei Ivan.

„Mă bucur că am reușit să marchez și să obținem victoria. Este o zi specială pentru mine. Soția mea a născut un băiețel. Îmi doresc să marchez cât mai mult în acest sezon, să-mi ajut echipa. Eu îmi văd de treabă, ascult doar de Mister și de cei din club. Nu mă interesează părerile contestatarilor”, a spus și atacantul Jovan Markovic de la CSU Craiova.