Marinos Ouzounidis, grecul de pe banca trupei din Bănie, a fost fair-play la finalul meciului de la Mediaş şi a recunoscut că elevii săi nu au avut deloc parte de o primă repriză prea bună. Tehnicianul în vârstă de 52 de ani s-a declarat, în schimb, mulţumit de modul în care alb – albaştrii au tratat jocul în următoarele 45 de minute.

„Am avut parte şi de puţin noroc, dar am controlat acest meci şi cred că am meritat să câştigăm. Nu am avut pretenţii la o calitate superioară a jocului. Pe acest teren nu am jucat un fotbal plăcut, însă băieţii au dat tot ce au avut mai bun. Cred că am dovedit că suntem bine organizaţi. Sunt mulţumit de echipă” a comentat Ouzounidis desfăşurarea de forţe din confruntarea cu trupa pregătită de Mihai Teja.

Andrei Ivan vrea la naţională

Marcatorul primului gol al oltenilor din partida cu Gaz Metan, Andrei Ivan, e cu gândul la titlu. Chiar dacă „Ştiinţa” e la patru puncte în spatele primelor două clasate, CFR Cluj şi FCSB, vârful de aproape 1,90 metri crede că „juveţii” pot răsturna calculele hârtiei. Ivan speră, de asemenea, că reuşita sa din ultima etapă din Liga l-a convins şi pe selecţionerul Mirel Rădoi să-l convoace pentru primele trei meciuri ale tricolorilor din campania de calificare la Campionatul Mondial din 2022.

„Ne luptăm pentru titlu, dar va fi un drum foarte greu. Mi-am revenit 100% după ce am fost în Germania şi acum mă simt foarte bine. Convocarea la naţională nu depinde doar de mine, ci e decizia domnului Rădoi. Mă va chema la lot dacă voi avea evoluţii bune la Craiova” a explicat, sigur pe el, Ivan.

Bancu ştie că jocul oltenilor scârţâie

Căpitanul Craiovei, Nicuşor Bancu, ştie, pe de altă parte, că oltenii mai au mult de tras la antrenamente pentru a-i intra în graţii antrenorului elen Marinos Ouzounidis. Fundaşul lateral de 28 de ani crede că pauza din campionatul intern le va pica de minune „juveţilor”, care vor avea astfel timp la dispoziţie pentru a remedia deficienţele din joc.

„Încă nu jucăm aşa cum îşi doreşte Mister. El îşi doreşte mai multă posesie şi sperăm că, în aceast pauză prilejuită de meciurile naţionalei, vom pune la punct mai multe aspecte. Ne gândim la lourile 1 şi 2, dar mai sunt încă multe meciuri de disputat din campionatul regulat şi, apoi, din play-off” a conchis Bancu.