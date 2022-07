Cine este soția lui Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal. Aceasta are în palmares un titlu de „Miss Boboc”

Răzvan Burleanu este căsătorit cu Anamaria Tulumb de mai mulți ani, având împreună și un copil, pe Maria. Soția lui Răzvan Burleanu se năștea la Bacău, de unde este originar și șeful FRF. Publicațiile mondene din România scriu că Anamaria Tulumb ar fi fost colegă la prezentări de modă cu Monica Columbeanu, cea dintâi având în palmares inclusiv un titlu de „Miss Boboc”.

Cine este soția lui Răzvan Burleanu, șeful FRF

Anamaria Tulumb este apropiată de domeniul fotbalului, fiind văzută deseori asistând la meciurile Naționalei, dar și la diferite petreceri organizate de reprezentanții FRF. Răzvan Burleanu și soția sa au devenit părinți în anul 2020, însă pandemia de COVID-19 le-a dat peste cap planurile privind botezul micuței Maria, fiind nevoiți să amâne ceremonia.

„Am o nepoată, o fetiță născută chiar de Florii. E o bijuterie. Nu am văzut-o în realitate, nu am avut cum, cu coronavirusul ăsta. Dar am văzut-o pe telefon. Dacă nu era pandemia asta, la București mă găseai acum. Abia aștept să ieșim din criza asta, să merg să o văd. După atâtea rele, mai vine și ceva bun! Le doresc să aibă cât mai mulți”, declara tatăl lui Răzvan Burleanu, în 2020.

Tot din cauza pandemiei, cei doi au amânat inclusiv nunta lor, deși, de facto, sunt deja căsătoriți, după cum spune Gică Burleanu, tatăl președintelui FRF. „Nu-i asta problema, cu căsătoria. Practic, ei sunt deja căsătoriți, se cunosc de pe băncile liceului, de atunci sunt împreună”, declara acesta, în 2020, conform Cancan.ro.

Răzvan Burleanu, reales președinte cu unanimitate de voturi

Alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal sunt doar o formalitate. Răzvan Burleanu, președintele FRF de opt ani, a fost singurul candidat. El a avut două mandate consecutive, iar pe 12 aprilie 2022 obține cel de-al treilea mandat. Potrivit declarațiilor făcute de oficial, nu se va opri aici, ci va continua să candidezi și după 2026.

„FRF are nevoie în continuare de fiecare dintre noi. Speranţa este că putem împreună să împingem România la cel mai bun nivel al său. Misiunea noastră este să facem fotbalul mai bun” , a declarat Burleanu, după ce a fost reales.

Înainte de a fi reales, Burleanu a spus: „Mi-aş fi dorit să am un contracandidat, să dezbatem idei şi opţiuni, să avem contraargumente. Singurul lucru pe care îl extrag este că arătăm unitate şi determinare în drumul pe care îl străbatem deja de opt ani. Nu vin singur, ci alături de o echipă, echipa mea, a FRF, echipa dvs. Este un mix între entuziasmul noilor generaţii şi experienţa celor mai în vârstă. Nu am nicio îndoială că nu vom reuşi în noua noastră misiune. Am reuşit să depăşim mai multe momente de criză, să demonstrăm că putem crea noi generaţii competitive. Să nu uităm că împreună suntem o forţă, că suntem mai buni împreună”.

Răzvan Burleanu și primele două mandate la șefia FRF

Răzvan Burleanu a ajuns la capătului celui de-al doilea mandat la șefia Federației Române de Fotbal (FRF) și se pare că este o persoană de temut. Victoria din 2018, atunci când a reușit să îi învingă pe Ionuț Lupescu și echipa lui din „Generația de Aur”, a anihilat orice concurență. Niciun alt candidat, nici măcar unul lipsit de șanse reale, nu s-a înscris la mandatul din 2022 – 2026.

Actualul președinte a ajuns în fruntea FRF în 2014, când avea doar 29 de ani. Au trecut deja opt ani de când Răzvan Burleanu este la conducere. Șeful FRF a avut un mare avantaj în 2014, când a candidat pentru prima dată. Gică Popescu, fostul căpitan al naționalei, a fost condamnat în Dosarul Transferurilor cu doar o zi înainte de scrutin. Reușita lui Burleanu se datorează și lui Gheorghe Chivorchian și Marcel Puşcaş, candidați și ei, care i-au cedat voturile. Ulterior, aceștia au ocupat funcții de conducere în federație. La doar 29 de ani, a reușit să ajungă în fruntea fotbalului românesc.

„Vreau să vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Este o mare provocarea pentru mine. Am promis performanță și am adus alături de mine oameni capabili. Vă promit ca nu vă voi dezamăgi”, a spus Răzvan Burleanu pe 5 martie 2014, atunci când a fost numit președinte al FRF.