Exclusiv. Cum era Artan, de fapt. Omul din spatele artistului

Exclusiv. Actrița și scriitoarea Lorena Lupu a povestit cum era Pleșca Adrian, Artan, ca om și ca artist. Apropiata solistului trupei Partizan a spus că acesta era un om foarte modest, calm, dar și complex și că mereu a ascultat-o și susținut-o.

„Stilul punk, rebel și plin de umor al Artanului mi-a influențat adolescența și propriul meu stil de creație. Iar după ce am crescut și am avut privilegiul prieteniei lui, am descoperit omul din spatele artistului: simplu, modest, cald și uman, dar totodată complex și plin de imaginație.

Îi mulțumesc lui Adrian pentru toate berile pe care i le-am băut și pentru toate romanele neterminate pe care mi le-a ascultat vitejește. Și îi cer scuze pentru textele pe care nu le-am scris”, a spus Lorena Lupu pentru EVZ.

În urmă cu câteva luni, Artan a fost acuzat că a încercat să sărute cu forța o fată de doar 18 ani. Prietenii și colegii de breaslă au spus că nu este adevărat și că artistul era un om foarte prietenos care încerca să aducă zâmbetul pe buze tuturor.

După moartea artistului, Lorena Lupu a spus că anumite persoane au întrebat-o de ce plânge după un „agresor”. Prietena cântărețului a scris pe Facebook că acesta nu a pus mâna pe nicio fată și că nu a fost nimic sexual în comportamentul lui. Ea a afirmat că termenul de „agresor” este folosit greșit în ultima vreme.

„Mă irită nespus că au venit câteva persoane să mă școlească că vai, de ce plâng moartea unui prieten când ăla a fost un „agresor”. Mai nou, termenul de agresor se împarte mai generos în stânga și în dreapta decât superofertele de Black Friday.

A fost ceva agresiv în comportamentul lui Artan din seara aia? Da, a îmbrățișat oameni care nu doreau îmbrățișări, a insistat într-o conversație pe care acei oameni nu o doreau și s-a așezat nepoftit la masa lor. Dar nu a încercat să pună mâna pe ele în mod nepotrivit, nu a încercat să le pipăie, să le ceară numărul de telefon, să le urmărească, să nimic s*xual. Comportamentul lui s-a încadrat mai mult în tiparul „bețivul excesiv de prietenos cu cine nu e cazul” și nu în tiparul „prădător”. Putem spune că a fost enervant? Da. Putem spune că e un agresor? NU. Și am istoria personală plină cu vârf de agresori reali care nu și-au cerut niciodată scuze și nu au admis că au făcut ceva greșit”, a scris actrița pe Facebook.

Adrian Pleșca, Artan, a murit marți, 2 decembrie la 64 de ani. Solistul trupei Partizat a suferit un accident vascular cerebral. Priveghiul va avea loc joi, 4 decembrie, începând cu ora 15:00, la capela Bisericii Pogorârea Sfântului Duh Titan, din parcul Alexandru Ioan Cuza. Artistul va fi înmormântat vineri, la cimitirul Pantelimon 2.