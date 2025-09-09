Social Examenul de admitere la SNSPA, anulat din cauza unui Dorel







Examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA, programat inițial pentru marți, a fost amânat pentru joi din cauza unor lucrări care au afectat rețeaua de internet. „Platformele noastre interne sunt momentan offline”, au anunțat, reprezentanţii Facultății de Ştiinţe Politice a SNSPA, într-un comunicat.

Examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA, care trebuia să aibă loc marți, a fost reprogramat pentru ziua de joi din cauza unor lucrări care au afectat rețeaua de internet.

„Dragi candidaţi şi viitori studenţi SNSPA, din păcate, din cauza unor lucrări la şinele de tramvai din faţa universităţii noastre, cablurile care asigură conexiunea SNSPA la internet au fost avariate. Platformele noastre interne sunt momentan offline”, au transmis reprezentanţii.

Astfel, examenul de licenţă programat pentru ziua de marţi a fost amânat şi va avea loc joi, de la ora 10:00.

Reprezentanţii Facultăţii de Ştiinţe Politice a SNSPA au transmis că cei care doresc să se înscrie la masterat nu trebuie să se îngrijoreze, menționând că au primit asigurări că situaţia va fi remediată cât mai curând.

„De îndată ce avem un termen estimat pentru restabilirea conexiunii, îl vom comunica public, astfel încât procesul de înscriere să continue fără probleme”, au completat aceștia.

„Joi vă aşteptăm pregătiţi şi conectaţi – la propriu şi la figurat”, a anunțat Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA.

Lucrările la Magistrala 6 au început de anul trecut, iar, în prezent, se lucrează în mai multe zone din București, printre care și Piața Presei Libere.

Metrorex a anunțat că Magistrala 6 va conecta direct Gara de Nord cu Aeroportul Internațional Otopeni, iar pasagerii nu vor fi nevoiți să schimbe la stația 1 Mai.

Traseul va avea 14,2 kilometri și va include, de asemenea, 12 stații: Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Brătianu și Aeroportul Internațional Henri Coandă.