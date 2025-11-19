Europa pierde teren. Cine va fi lider economic mondial în 2075

Conform prognozelor realizate de Goldman Sachs, PwC și OECD, ordinea economică globală se va schimba radical până în anul 2075, conform analiștilor de la Independent News.

Modelele diferite utilizate de aceste instituții converg spre concluzia că demografia, ritmul urbanizării și accesul la tehnologie vor fi principalii factori care vor dicta creșterea economică pe termen lung.

Harta economică a lumii va fi dominată de Asia și Africa, în timp ce Europa și Statele Unite își vor reduce semnificativ influența.

Prognozele Goldman Sachs indică faptul că China va conduce topul economiilor mondiale cu o valoare estimată de 57.000 de miliarde de dolari, urmată de India, cu 52.500 de miliarde de dolari.

Statele Unite vor coborî pe locul al treilea, pentru prima dată în ultimele două secole. Surprinzător, economii emergente precum Indonezia, Nigeria, Pakistan și Egipt vor intra în top 10 mondial, în timp ce Germania va rămâne singura țară europeană în clasament, cu o valoare economică sub nivelul Mexicului.

Ion Vaciu, președinte al Digital Transformation Council în România, subliniază pe LinkedIn că „actuala hartă economică ignoră Europa cu o încăpățânare aproape sinucigașă: axa de putere globală se mută definitiv spre Asia și Africa, iar Occidentul devine doar unul dintre mai mulți poli ai lumii, nu centrul ei”.

Goldman Sachs, PwC și OECD folosesc modele diferite, dar ajung la aceeași concluzie: „demografia, ritmul urbanizării și tehnologiile accesibile devin predictorii principali ai creșterii economice pe termen lung”.

În acest context, Asia și Africa câștigă avantaj comparativ, în timp ce Europa pierde teren constant.

Proiecțiile indică că viitoarele mega-puterii din Asia și Africa vor beneficia de o populație tânără în creștere, urbanizare rapidă și acces democratizat la tehnologie.

Aceste elemente vor permite o dezvoltare economică susținută, chiar și în condițiile unor vulnerabilități, precum instabilitatea politică în Nigeria și Pakistan sau infrastructura insuficient dezvoltată în Egipt.

Pentru Uniunea Europeană, perspectivele economice pe termen lung sunt mai puțin favorabile. Continentul se confruntă cu scăderea populației, îmbătrânirea rapidă a societăților, productivitate stagnată și reglementări stricte care pot limita creșterea.

Potrivit sursei originale, Europa riscă „să devină muzeul lumii dezvoltate – respectat, vizitat, dar irelevant în marile competiții ale secolului XXI”.

Pentru România, prognozele arată că menținerea actualului model de dezvoltare ar putea conduce la marginalizare geopolitică și economică.

Transformarea digitală, investițiile în educație și reskilling, dezvoltarea infrastructurii tehnologice și reindustrializarea inteligentă sunt esențiale pentru a nu rămâne spectator în economia globală viitoare.

Conform raportului citat, țările care nu investesc în inteligență artificială, educație și productivitate riscă să „nu mai prindă trenul anului 2075”.