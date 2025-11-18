Nașteri în scădere drastică în Ucraina. Ce spune Prima Doamnă despre viitorul țării

În timpul summit‑ului internațional „Creșterea Europei 2025: Modelarea viitorului demografic al Europei prin investiții în familii și în fiecare viață nouă”, desfășurat la Vilnius pe 17–18 noiembrie, Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a atras atenția asupra unui declin istoric al natalității în Ucraina, invocând impactul războiului ca pe un factor decisiv.

Olena Zelenska a declarat, în discursul ei online de la summit, că Ucraina înregistrează „cea mai scăzută rată a nașterilor din istoria noastră — în jur de 0,8–0,9 copii pe femeie, potrivit mai multor estimări.”

Ea a subliniat că sentimentul de securitate este un element esențial în decizia de a avea copii: „the feeling of security has the greatest influence on the decision to bring a new life into the world.”

Conform datelor raportate de Zelenska, această scădere dramatică se datorează, în mare parte, invaziei ruse, care a adus instabilitate și insecuritate la scară largă.

În intervenția sa, Prima Doamnă a mai menționat o creștere a numărului de nașteri premature, pe fondul stresului traumatizant pe care îl resimt mamele în timpul războiului.

„Colegii mei de la Summit... își amintesc bine cum, la începutul invaziei, a trebuit să importăm incubatoare pentru astfel de bebeluși la scară largă,” a spus Zelenska.

Aceasta relevă nu doar problemă demografică, ci și consecințele medicale ale conflictului asupra populației civile vulnerabile.

Pentru a răspunde acestor provocări demografice, Zelenska a menționat o serie de inițiative de sprijin social:

sprijin pentru familii numeroase în sistemul de plasament (foster families);

construcția de adăposturi anti-bombă în școli, ca parte a măsurilor de siguranță;

renovarea spațiilor de servire a mesei în instituțiile de învățământ, pentru a se asigura acces la hrănire adecvată copiilor;

aderarea Ucrainei la European Child Guarantee, un program european menit să ofere copiilor acces la educație gratuită, asistență medicală, locuință adecvată și nutriție.

Zelenska a subliniat că aceste măsuri fac parte din „defense” (apărare) demografică: protejarea familiei și a copilului este, în opinia ei, esențială pentru viitorul Ucrainei într-un context de conflict.

Date recente arată o deteriorare gravă a echilibrului natural al populației. În prima jumătate a anului 2025, Ucraina a înregistrat 86.795 nașteri, în timp ce 249.002 persoane au murit, conform raportului Ministerului Justiției.

Acest raport reflectă un raport de aproximativ 2,9 decese la un nou-născut.

Regiunile cele mai afectate sunt Kherson și Donețk, unde raportul decese/nașteri ajunge la 12,2, respectiv 10,3 în prima jumătate a anului.

Conform Censor.NET, rata medie a natalității a scăzut de 2,2 ori în decursul unui deceniu.

Potrivit unui raport al UNFPA pentru Ucraina în 2025, rata fertilității a scăzut la 0,9 copii pe femeie, un nivel foarte scăzut care agravează presiunea demografică.

Strategia demografică a Ucrainei, adoptată pentru perioada până în 2040, prevede măsuri de creștere a natalității, reducere a mortalității premature și stimulare a revenirii populației din diaspora.