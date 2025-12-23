Monden

Eugenia Șerban despre lupta fiului său cu adicția: Am făcut tot ce am putut

Eugenia Șerban despre lupta fiului său cu adicția: Am făcut tot ce am putut
Actrița Eugenia Șerban a explicat la un podcast faptul că și-a ajutat copilul așa cum a putut, legat de adicția de droguri. Nu s-a mai ascuns și le-a transmis un mesaj celor care o judecă.

Eugenia Șerban luptă și acum cu adicția fiului său

Actrița a explicat că băiatul ei se luptă acum cu adicția cu altfel de substanțe decât cele cunoscute. ”Pentru cei care mă judecă, eu l-am avut de foarte multe ori internat. L-am trimis din țară, la tratament. Copilul meu a fost foarte bine o lunga perioadă și când simțea că face un pas greși și că a luat-o din nou razna se ducea și se interna singur.

Nici măcar nu îmi mai spunea. Se ducea la o clinică privată lângă Alba Iulia. Numai că a dat de aceste altfel de nenorociri în ultimii trei ani. Acestea dau o dependență mult mai mare decât orice. Și pe care încă nu reușim să o scoate din viața lui”, a explicat artista.

Orașul subteran construit în secret pentru un război nuclear. Cum a funcționat proiectul Burlington din Marea Britanie
Ordonanța-trenuleț, aprobată: Cotă unică de 1% pentru micro-întreprinderi, taxa pe stâlp eliminată și sprijin pentru persoanele vulnerabile

Momentul pierderii tatălui a fost definitoriu

Pierderea tatălui se pare că a fost momentul de cumpănă peste care băiatul nu a mai putut trece. ”Am fost foarte judecată că am fost principala vinovată. El a căzut foarte tare în această dependență în momentul în care și-a pierdut tatăl, înainte de a face 18 ani. El trăiește cu faptul că nu s-a dus să vorbească pentru ultima dată cu el.

Când noi îl pregăteam și voiam să-l trimit din țară, la tatăl lui în Iordania, care era acolo să facă o afacere, a ajuns prea târziu. El era deja pe patul de spital și știam că nu o să mai fie. El atunci a refuzat să își vadă tatăl pentru că refuza să îl piardă”, a mai spus Eugenia Șerban.

De acolo a început nebunia

Doar că acest lucru a fost foarte greu de gestionat pentru el. ”Momentul acela a fost unul în care nu s-a putut ierta. Pentru că el nu a mai apucat să vorbească cu tatăl lui. Nici la înmormântare nu a ajuns, pentru că acolo se înmormântează imediat. A ajuns la câteva zile după și de acolo a început nebunia”, a mai spus artista.

Proiecte speciale