Calvarul prin care trece Eugenia Șerban cu fiul pare fără sfârșit

În speranța că va scăpa de calvar, Eugenia Șerban a apelat la magistrați pentru a o scăpa de amenințările băiatului. Lorans Fawaz Bataineh a căzut în patima drogurilor. Și-a amenințat mama în repetate rânduri cu acte dde violență. Sătulă până peste cap de injurii și amenințări Eugenia Șerban a ajuns în cele din urmă în instanță.

Eugenia Șerban a fost nevoită să cheme polița pentru a scăpa de amenințătile propriului copil. Agenții de poliție care s-au deplasat la adresa reclamantei au confirmat faptul că actrița a fost supusă agresiunii verbale și psihologice. Mai mult locuința actriței a fost devastată de Lorans.

„Agenții de poliție care s-au deplasat la solicitarea reclamantei au observat urmele de răvășiri din locuință și au consemnat limbajul pârâtului”, a fost probată violența de natură verbală, potrivit motivării.

Prins în capcana drogurilor, Lorans Fawaz Bataineh, în perioda august-noiembrie, i-a cerut constant diverse sume de bani. Eugenia Șerban a primit nemunumărat mesaje în care fiul acesteia i-a solicitat bani pentru a-și plăti datoriile.

„știu că nu ai bani, dar sunt în mare c****… sunt la Mathaus și dacă nu plătesc 236 de lei că am încercat să iau ceva și m-au prins si o să sune la poliție; zilele astea cât ai fost plecată am stat la un băiat acasă și m-am împrumutat la el de niște bani și i-am dat înapoi majoritatea, dar mai am să-i dau două milioane, mă ajuți și pe mine să îi dau te rog? Să pot să vin acasă?; i-am lăsat pașaportu lu’ băiatu’ ăla pentru 150 de lei și i-am zis că până la 11 îi dau 200 și a zis că daca nu are banii până la 11 nu mai văd niciun pașaport”, sunt doar cțteva dintre mesajele primite de actrița Eugenia Șerban.