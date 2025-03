Monden Cum a rămas Lidia Buble fără voce înainte de concert. Meciul care a făcut-o să urle







Lidia Buble este o artistă pasională, nu doar pe scenă, ci și atunci când vine vorba de echipa de fotbal favorită. Așa se face că a rămas fără voce la ultimul meci al Campionatului Mondial.

Lidia Buble, momente de panică

Cântăreața a dezvăluit că din cauza modului în care s-a dezlănțuit la un meci de fotbal a reușit să rămână fără voce. ”M-am uitat la campionatul mondial când a jucat Franța cu Argentina. Eu m-am uitat de la început până la sfârșit. Cu urlete cu astea, cred că vecinii s-au speriat. M-am enervat, am dat în televizor. Arunc cu popcorn, fac urât, mă transform. Era foarte interesant că mie îmi place foarte mult Mpbappe, dar nu voiam să câștige Franța, îmi doream să câștige Argentina.

Pentru Messi am țipat că eu țineam cu Argentina până la capăt. Și m-am certat cu toți fanii Franței. Că îmi trimiteau prieteni că o să câștige Franța și eram contrariată, că frații mei din Argențina vor câștiga. Am rămas fără voce, peste o săptămână eu aveam concert și eu nu mai puteam să mai cânt. Aveam și înregistrări în perioada aia și am rămas fără voce. Nu pare, dacă te uiți la mine nu pare”, a declarat Lidia Buble în cadrul unui podcast.

Nici la filme nu e de mers cu ea

Aceasta a precizat că nici la filme nu e mai cuminte. ”Eu așa fac când mă uit și la filme. Eu când mă uit la ceva, atât de tare intru acolo încât am impresia că sunt și eu. Și e ca și cum eu pot să-i ajut și comentez. Cu mine nu poți să mergi la cinema că te fac de mândra minune. La meciurile de tenis mă mai uit. Vreau să mă duc și la un meci de volei la Brașov. Fac și sport, dar ajung de trei pe săptămână”, a mai spus ea.