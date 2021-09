Actrița Eugenia Șerban revine în lumina reflectoarelor. „Nu se vor mai face alte telenovele, dar…”

Actrița Eugenia Șerban a luptat cu „cancer ginecologic și două tumori și la sâni”, lucruri pe care le-a anunțat chiar în urmă cu doi ani de zile. În prezent, însă, a reușit să învingă boala și spune că este „bine, din toate punctele de vedere”. Celebra actriță a vorbit despre revenirea sa pe micile ecrane din România, însă este de părere că nu va mai apărea, prea curând, în telenovele.

Eugenia Șerban revine în lumina reflectoarelor: „Sunt bine din toate punctele de vedere”

Cândva răsfățată de regizorii de telenovele și de filme de cinema, Eugenia Șerban speră să revină cât mai curând pe micile ecrane din România. Deși nu este de părere că se vor mai realiza, prea curând, telenovele, actrița spune, cu speranță în glas, că poartă discuții cu privire la eventuale colaborări.

„Nu cred că se vor mai face prea curând alte telenovele, dar vor fi seriale tv, să vedem ce va urma, suntem în discuții, aștept contracte”, a spus Eugenia Șerban. „Sunt bine din toate punctele de vedere”, a mai oferit asigurări vedeta.

În contextul șomajului impus pe fondul pandemiei de coronavirus, actrița a fost întrebată cum se descurcă din punct de vedere financiar. „Stau prost cu banii, ca toată lumea, e un subiect delicat, prefer să nu vorbesc despre asta”, a precizat Eugenia Șerban.

Cine o ajută pe Eugenia Șerban. „A venit din străinătate”

Celebra actriță se bucură, însă, de prezența și sprijinul fiului său, Lorans, în vârstă de 29 de ani, despre care spune că s-a întors din străinătate. „Fiul meu este bine, mulțumesc de întrebare, este cu mine, a venit din străinătate, este ajutorul meu!”.

Băiatul Eugeniei Șerban a locuit, pentru o perioadă, în Cehia, unde a studiat și un program de master în Turism, după care s-a angajat în Marea Britanie.

Eugenia Șerban a descoperit că suferea de afecțiuni grave de sănătate în urmă cu doi ani de zile, la un control de rutină. „Îndemn orice femeie din lume asta să facă acele controale de rutină, o dată pe an. Medicul mi-a spus că ceva nu este în regulă, a vrut să facă investigații mai multe și, în ziua în care făcea și o biopsie, brusc s-a hotărât, când eu eram anesteziată, să le spună asistentelor să-mi facă și o ecografie de sân. A fost ziua în care am aflat că am cancer ginecologic și două tumori și la sâni”, a spus actrița, în urmă cu doi ani de zile.